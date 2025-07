Lech Poznań jako aktualny mistrz Polski uzyskał prawo walki o fazę ligową Ligi Mistrzów. Póki co, do tego jeszcze daleka droga. "Kolejorz" najpierw musi poradzić sobie w dwumeczu z islandzkim Breidablikiem. Ewentualne zwycięstwo będzie oznaczało potyczkę z bardzo mocną Crveną zvezdą Belgrad. Serbowie od lat są stałymi bywalcami decydujących faz europejskich pucharów, dzięki czemu w ewentualnym starciu z Lechem z pewnością byliby faworytami.

To jest jednak melodia przyszłości. Na ten moment dla Lecha najważniejszy jest Breidablik. Rywal znacznie słabszy, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę imponujące wzmocnienia dokonane w ostatnim czasie przez mistrza Polski. Poprzednie mecze pokazały jednak, że potrzeba czasu na dotarcie. Drużyna Nielsa Frederiksena w tym sezonie nie wygrała jeszcze meczu - w Superpucharze Polski ulegli 1:2 Legii Warszawa, a w ostatni weekend 4:1 rozbiła ich Cracovia.

Dwumecz z Breidablik jest kluczowy dla osiągnięcia podstawowego celu Lecha na ten sezon. Przejścia mistrza Islandii będzie oznaczało, że "Kolejorz" zagwarantuje sobie udział co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji. A co do tego, że ambicje są zdecydowanie większe, nikogo nie trzeba przekonywać.

Poprzednie sezony pokazały jednak, że Lechowi wyjątkowo trudno gra się z zespołami z ligi islandzkiej. Ostatnie dwie potyczki do dzisiaj muszą tkwić w świadomości kibiców mistrza Polski.

To była kompromitacja Lecha. Amatorzy znani z wymyślnych "cieszynek" upokorzyli mistrza Polski. Nawet kibice Lecha oklaskiwali postawę Stjarnan

Początek sezonu 2014/15 od początku zwiastował trzęsienie ziemi w zespole prowadzonym przez Mariusza Rumaka. Wpadka w eliminacjach Ligi Europy przydarzyła się już w II rundzie eliminacji, gdy rywalem Lecha było estońskie Nomme Kalju. Wyjazd zakończył się sensacyjną porażką 0:1, co stanowiło spory powód do wstydu. Przy Bułgarskiej Lech kontrolował wydarzenia, wygrał 3:0 i mógł zerkać w kierunku kolejnej rundy.

Wiele wskazywało na to, że kolejnym rywalem polskiego zespołu będzie szkockie Motherwell. Islandzkie Stjarnan zaskoczyło jednak wszystkich - w Szkocji wyrównali stan meczu w doliczonym czasie gry, a na swoim terenie awansowali, wygrywając po dogrywce. Taki rozwój wypadków wywołał ogromny entuzjazm w Poznaniu. Mało kto traktował islandzkiego kopciuszka poważnie.

Sezon 2014/15 był dla Stjarnan debiutem w europejskich pucharach. Na lekceważeniu tego zespołu przejechali się Szkoci, a kilkanaście dni później o tym samym przekonali się zawodnicy Lecha. Pierwszy mecz stanowił powtórkę z historii. Lech podobnie jak w poprzedniej rundzie przegrał na wyjeździe 0:1. Niepokój był, jednak maskowany nadzieją, że Lech powtórzy występ z Nomme Kalju i nie pozostawi wątpliwości. Wszak naprzeciw nie stał poważny rywal, a grupka amatorów, którzy dotychczas zasłynęli wymyślnymi celebracjami strzelonych goli.

To, co wydarzyło się w rewanżu przeszło do historii polskiego futbolu. Lech musiał odrabiać straty, więc ruszył do ataku. Szturm zwiastować miał strzał z dystansu oddany już w 21. sekundzie spotkania. Z biegiem czasu starania piłkarzy Lecha zaczęły przypominać bicie głową w mur. Islandczycy natomiast robili swoje, nie dopuszczali rywala do korzystnych sytuacji pod własną bramką, a nielicznymi wypadami sprawdzali czujność bramkarza gospodarzy Krzysztofa Kotorowskiego.

Ostatecznie zakończyło się bezbramkowym remisem premiującym Stjarnan. Piłkarzy Lecha pożegnały przeraźliwe gwizdy, natomiast postawa Islandczyków została skwitowana przez miejscowych fanów ... burzą oklasków. To był dodatkowy policzek wymierzony w kierunku zawodników "Kolejorza". Już sam występ na tak okazałym obiekcie, przy dużej ilości kibiców prowadzących żywiołowy doping musiał być dla gości niesamowitym przeżyciem. W momencie, gdy Islandczycy zaczęli dziękować kibicom, ci odpowiedzieli w najbardziej nieoczekiwany sposób.

Zaraz po tej porażce z posadą trenera Lecha Poznań pożegnał się Mariusz Rumak. Zastąpił go Maciej Skorża, który niedawno był jednym z głównych kandydatów do przejęcia posady selekcjonera reprezentacji Polski. A jak układały się dalsze losy Stjarnan? Nagroda za wyeliminowanie polskiego zespołu była wielka - dwumecz z wielkim Interem Mediolan. Z pozycji sportowej były to starcia do bólu jednostronne, zakończone wygranymi Włochów 3:0 na wyjeździe i 6:0 u siebie. Okazja do gry na San Siro była jednak ogromnym wyróżnieniem dla zawodników Stjarnan. A piłkarze Lecha z wielką zazdrością mogli spoglądać na strony internetowe oferujące podgląd przebiegu meczu "na żywo".

Nie było powtórki z historii. Chociaż do pewnego momentu wszystko na to wskazywało

Islandzka trauma powróciła osiem lat później. Lech Poznań sezon 2022/23 rozpoczął od udziału w eliminacjach Ligi Mistrzów. Marzenia o elicie prysły bardzo szybko, bo już po pogromie 1:5 w rewanżowym starciu na wyjeździe z Karabachem Agdam. Ówczesnemu mistrzowi Polski została alternatywa w postaci Ligi Konferencji. Po Dinamo Batumi Lech przejechał się bez większych problemów. Te zaczęły się, gdy przyszło do starcia z ... kolejnym islandzkim zespołem.

Vikingur Reykjavik powtórzył osiągnięcie Stjarnan z 2014 roku i przed swoją publicznością wygrał z Lechem 1:0. To wszystko wyglądało zbyt podobnie, by mogło wydarzyć się po raz drugi. Przez praktycznie cały regulaminowy czas rewanżu wszystko układało się tak, że w Poznaniu mógł zapanować pozorny sposób. Lech prowadził 2:0 dzięki golom Mikaela Ishaka i Kristoffera Velde.

W samych tylko ostatnich dziesięciu minutach gospodarze powinni zamknąć sprawę tego meczu. Niewykorzystane sytuacje się mnożyły. To, co wydarzyło się w ostatniej akcji meczu, zaskoczyło nawet realizatora telewizyjnego. Atak rozpaczy Vikingura zakończył się golem, który oznaczał dogrywkę. A chwilę wcześniej Lech miał na nodze co najmniej jedną "piłkę meczową".

Kompromitacji udało się finalnie uniknąć. Nie oznacza to, że w dogrywce brakowało dramaturgii. Kilka minut po wznowieniu gry przewagę Lechowi dał Filip Marchwiński. Na korzyść polskiego zespołu zadziałał również fakt czerwonej kartki dla Juliusa Magnussona. Pomocnik rywali ostro sfaulował w środku pola piłkarza Lecha, za co otrzymał drugą żółtą kartkę. W 117. minucie sędzia podyktował rzut karny dla Lecha za zagranie ręką w polu karnym. Afonso Sousa z jedenastu metrów się pomylił, co wprowadziło kompletnie niepotrzebną nerwowość. Portugalczyk zrehabilitował się chwilę później, strzelając gola na 4:1 i pieczętując awans Lecha. Awans wywalczony w towarzystwie bardzo niepotrzebnych nerwów i emocji.

Patrząc na przebieg dalszych losów Lecha w Lidze Konferencji, nie można nie stwierdzić, że były to złe dobrego początki. "Kolejorz" dostał się do fazy grupowej, w której zajął drugie miejsce. Awans do fazy pucharowej Poznaniakom dała efektowna wygrana w ostatniej kolejce z Villarreal. W fazie pucharowej nastąpił "peak" formy Lecha w Europie. Mogliśmy przecierać oczy ze zdumienia, gdy polski klub wyeliminował norweskie Bodo/Glimt oraz szwedzki Djurgarden i awansował do ćwierćfinału europejskich pucharów.

Fiorentina okazała się już zbyt mocna, lecz i w tym dwumeczu Lech napisał swoją historię. Po porażce 1:4 u siebie tylko najwięksi optymiści śmieli twierdzić, że we Włoszech "Kolejorz" może coś jeszcze wskórać. Ci wierzący się nie pomylili, przynajmniej do pewnego momentu. We Florencji zapachniało ogromną sensacją, gdy w 69. minucie Artur Sobiech strzelił gola na 3:0 dla Lecha. Ten rezultat oznaczał dogrywkę. Cudu jednak nie było - Fiorentina w ostatnim kwadransie strzeliła dwa gole i przeszła dalej.

Breidablik pierwszą przeszkodą w drodze do raju. Lech rozpoczyna zmagania w eliminacjach Ligi Mistrzów

We wtorek Lech rozpocznie drogę do wymarzonej Ligi Mistrzów. Islandzki Breidablik jest rywalem z kategorii tych, których mistrz Polski powinien przejść bez większych problemów. Historia pokazywała jednak, że nie zawsze to bywało takie łatwe. Aktualna dyspozycja sportowa również nie nastraja optymizmem.

Mecz Lecha z Breidablik rozpocznie się o godzinie 20:30. Relację z tego spotkania będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Polsat Sport Polsat Sport

Lech Poznań marzy o Lidze Mistrzów Jakub Kaczmarczyk PAP

Piłkarze Lecha Poznań znów zagrają z ekipą z Islandii - po raz trzeci w ostatnich kilkunastu sezonach Łukasz Gdak East News