Interwencja ochrony podczas meczu Szachtara w Warszawie. Poszło o... flagę

Szachtar Donieck w środę walczył o swoje być, albo nie być w Lidze Mistrzów - gdyby bowiem zwyciężył z RB Lipsk w ostatnim meczu grupowym, to miałby pewny awans do 1/8 finału prestiżowych rozgrywek. Co prawda obie ekipy miałyby koniec końców po tyle samo punktów, ale "Górnicy" mieliby przy tym lepszy bilans spotkań bezpośrednich (w tym miejscu znajdziesz pełną tabelę).