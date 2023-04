Inter ma bezcenną zaliczkę. Jest jedną nogą w półfinale (WIDEO)

Benfica - Inter: Pierwsza połowa rozczarowała

Rzeczywiście to gospodarze jako pierwsi stworzyli sobie dogodną okazję do wyjścia na prowadzenie. W 16. minucie piłka trafiła w pole karne do Rafy , a ten zdecydował się na uderzenie bez przyjęcia. Gości z Włoch uratował Andre Onana i jego refleks . Dziesięć minut później przyjezdni odpowiedzieli. Potężny strzał z odległości 30 metrów oddał środkowy obrońca Francesco Acerbi .

Liga Mistrzów: Inter ma zaliczkę przed rewanżem

Druga połowa rozpoczęła się za to od obiecujących ataków gospodarzy. Piłkarze Benfiki wyraźnie nie byli zadowoleni z remisowego rezultatu i chcieli go jak najszybciej zmienić. Po raz kolejny okazało się jednak, jak bardzo futbol potrafi być przewrotny - wystarczyło bowiem jedno dobre dośrodkowanie Alessandro Bastoniego i świetne wykończenie głową Nicolo Barelli, aby w 51. minucie to Inter cieszył się z gola. Z punktu widzenia postronnego widza było to najlepsze, co mogło wydarzyć się w tym meczu. Lizbończycy nie mieli już wyboru i musieli się otworzyć. To zwiastowało znacznie większe emocje niż w pierwszej odsłonie spotkania.