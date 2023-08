Hymn Ligi Mistrzów zabrzmi w Sosnowcu

Wszyscy interesujący się piłką w Polsce wiedzą, z jakimi problemami zmaga się Raków jeśli chodzi o infrastrukturę . Po awansie do PKO Ekstraklasy Częstochowianie musieli grać w Bełchatowie, a po pierwszym awansie do Ligi Konferencji domowe mecze pucharowe rozgrywali w Bielsku-Białej. W ich mieście powstał z kolei dosyć prowizoryczny stadion , na którym Raków gra w lidze, ale wiadome było, że w późniejszych fazach europejskich pucharów nie ma możliwości gry na tym obiekcie . Władze klubu szybko się jednak na taką okoliczność przygotowały.

Na początku lipca w Sosnowcu zorganizowano specjalną konferencję prasową w czasie której ogłoszono, że Raków swoje ewentualne mecze ostatnich rund eliminacji i późniejszej fazy grupowej będzie rozgrywał na oddanym do użytku w lutym tego roku ArcelorMittal Park.

Jeszcze pachnący świeżością obiekt może pomieścić 11 600 widzów. "Na półfinał Ligi Mistrzów nasz stadion może być już za mały. Cieszę się, że mistrz Polski tu zagra i liczę, iż pokaże, że siła polskiej piłki nożnej, jest dużo większa, niż to, co zaprezentowała w ostatnim meczu reprezentacja Polski. Wierzę, że obiekt będzie szczęśliwy. Nam życzę, by jak najszybciej Zagłębie Sosnowiec mogło się spotykać z Rakowem w elicie" - dodawał na wspomnianej konferencji prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.