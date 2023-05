Hymn Ligi Mistrzów na koronacji Karola III. Fani piłki nożnej zaskoczeni?

W tę sobotę Karol III zostanie koronowany na króla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz 14 innych, suwerennych królestw Wspólnoty. Zainteresowanie ceremonią przez opinię publiczną jest oczywiście ogromne. Tłumy ludzi będą śledzić przejazd Karola i jego małżonki do opactwa Westminsterskiego. Ruszy on o godzinie 11:20 polskiego czasu, a sama ceremonia ma rozpocząć się o 12:00.

Motyw muzyczny Ligi Mistrzów na koronacji króla Karola. To może zaskoczyć fanów piłki

Utwór "Zadok the Priest: The Coronation Anthem" został stworzony w 1727 roku przez niemieckiego kompozytora George'a Friedricha Haendla z okazji koronacji króla Jerzego II Hanowerskiego. "Jego tekst nawiązuje do Starego Testamentu, konkretnie fragmentu Pierwszej Księgi Królewskiej" - czytamy w "Gościu Niedzielnym". Od tamtego czasu ta pieśń była używana podczas koronacji każdego brytyjskiego monarchy. Wspomniany dziennik podaje, że i tym razem nie będzie inaczej.