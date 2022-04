Horrendalne kwoty w Lidze Mistrzów. Płacą krocie, by pokazać się milionom

Reklamy i lokowanie produktu pojawiają się w Lidze Mistrzów na każdym kroku. Począwszy od band ledowych przy murawie, poprzez oprawę transmisji, a na koszulkach piłkarzy kończąc.

Najlepsze kluby świata zarabiają co roku dziesiątki milionów dolarów w zamian za udostępnienie sponsorom frontów koszulek swoich piłkarzy. To najlepiej eksponowane miejsce, dla których firmy są w stanie zrobić naprawdę wiele. Weźmy pod uwagę chociażby Real Madryt, który wyeliminował Chelsea i awansował do półfinału. "Królewscy" reklamują linię lotniczą Emirates. Umowa opiewa na 70 mln euro za sezon. To jeden z najwyższych kontraktów sponsorskich w światowym futbolu.

Chelsea jest związana się z firmą telekomunikacyjną Three, która płaci im 47,5 mln euro za sezon. Bayern Monachium, który odpadł wczoraj z Villarrealem, także związał się umową z firmą z branży komórkowej. Deutsche Telekom przelewa Bawarczykom 45 milionów euro rocznie. W przypadku pogromców Bayernu sprawa jest z kolei nieco bardziej skomplikowana. Na koszulkach piłkarzy Villarrealu widnieje bowiem logo firmy Pamesa, która zajmuje się produkcją ceramiki. To marka należąca do Fernando Roiga, który jest jednocześnie właścicielem klubu.

Liga Mistrzów: Atletico - Manchester City i Liverpool - Benfica w starciach reklamodawców

Atletico Madryt promuje firmę brokerską Plus500. Umowa warta jest około 15 milionów dolarów rocznie. To przepaść, jeśli porównamy tę kwotę do blisko 55 milionów, które co sezon Manchester City otrzymuje od linii lotniczych Etihad.

Duża dysproporcja występuje także w drugiej dzisiejszej parze. Liverpool może liczyć na roczne wpływy w wysokości około 47,5 miliona euro w zamian za udostępnienie frontu swojej koszulki firmie Standard Chartered. Benfica, która związała się z Emirates, otrzymuje natomiast niespełna 10 milionów euro.

Liga Mistrzów: Wkrótce reklam będzie jeszcze więcej

UEFA i same kluby doskonale zdają sobie sprawę z tego, że z rynku reklamowego da się wycisnąć jeszcze więcej. Dlatego co jakiś czas zmieniają się zasady. - Od bieżącego sezonu kluby mogą reklamować różne firmy na rękawku. Niedługo UEFA zezwoli pewnie także na sponsoring z tyłu koszulki. Juventus w lidze włoskiej już to praktykuje. W Champions League na razie nie może, ale to kwestia czasu - tłumaczy w rozmowie z Interią Jakub Szlendak z portalu PiłkarskiBiznes.pl.

Liga Mistrzów. Gdzie oglądać Atletico - Manchester City i Liverpool - Benfica?

Jakub Żelepień, Interia