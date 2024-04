Hit z Realem za pasem, a tu takie słowa o Guardioli. Po prostu "koszmar"

Po środowym wieczorze w kwestii półfinałów tegorocznej edycji Ligi Mistrzów wszystko już będzie jasne - kibice będą znać dwie ostatnie drużyny z czterech, które wciąż będą liczyć się w zmaganiach o upragnione trofeum. Po starciach FC Barcelona z PSG i Borussii Dortmund z Atletico Madryt nadszedł czas i na kolejne hity...

Po pierwsze Bayern Monachium zmierzy się z Arsenalem, po drugie zaś Manchester City podejmie w Anglii Real Madryt. W tym ostatnim przypadku sporo uwagi przykuwa m.in. postać trenera "The Citizens" Pepa Guardioli, który... nie raz pozbawiał już "Los Blancos" wszelkich złudzeń w Champions League. Reklama

Pep Guardiola "katem" dla Realu Madryt. Statystyki mówią same za siebie

Redakcja katalońskiego "Mundo Deportivo" określiła menedżera wręcz wprost mianem "koszmaru" Realu, bo to właśnie on ze wszystkich szkoleniowców najczęściej eliminował zespół z Bernabeu w zmaganiach LM - robił to dokładnie trzykrotnie.

Za pierwszym razem ta sztuka udała mu się w 2011 roku, kiedy jeszcze prowadził FC Barcelona, a kolejne takie przypadki odnotowywał w 2020 i 2023 roku, kiedy to już był związany z "Obywatelami". Są jednak i statystyki, które stawiają "Królewskich" w nieco lepszej sytuacji.

Przede wszystkim nie jest tak, że Guardiola był dla nich każdorazowo nie do pokonania - ekipa z Madrytu odprawiała go w Lidze Mistrzów z kwitkiem zarówno podczas jego kadencji w MC, jak i jeszcze w czasach Bayernu. Do tego wszystkiego "Mundo Deportivo" zwraca uwagę, że po raz ostatni "Los Blancos" odpadali z europejskiej rywalizacji akurat na etapie ćwierćfinału... 20 lat temu, kiedy to w dwumeczu pokonało ich fantastyczne wówczas AS Monaco. Reklama

Liga Mistrzów. Śledź mecz Manchester City - Real Madryt wraz z Polsatem i Interią Sport!

Jak tym razem rozstrzygną się losy liderów Primera Division? Pierwszy gwizdek w meczu Manchester City - Real Madryt zaplanowany został dokładnie na godz. 21.00 17 kwietnia. Zarówno to spotkanie, jak i starcie Bayernu i Arsenalu, można będzie oglądać na sportowych kanałach premium Polsatu oraz w Polsat Box Go. Na tekstowe relacje na żywo zapraszamy do Interii Sport:

Pep Guardiola / ODD ANDERSEN / AFP / AFP

