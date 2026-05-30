"Dziś na Puskas Arenie finał Ligi Mistrzów PSG - Arsenal" - obwieszcza na swojej okładce węgierski dziennik sportowy "Nemzeti Sport". Ta informacja jest jednak zbyteczna. Bo niemożliwe, by jakikolwiek mieszkaniec Budapesztu, nawet ten najbardziej niewrażliwy na świat futbolu, nie wiedział o dzisiejszym wydarzeniu, którego ślady widać niemal na każdym kroku. Zwłaszcza dziś, w dniu finału, gdy fani obu ekip (a zwłaszcza Arsenalu) okupują węgierską stolicę.

"Cały świat spogląda na Budapeszt, gdzie obrońcy tytułu - PSG oraz pretendenci - Arsenal walczą o najbardziej prestiżowe trofeum w klubowej piłce nożnej w 71 edycji tych rozgrywek. Wypełniona po brzegi Puskas Arena zaoferuje różnorodne atrakcje. Na boisku pojawią się gwiazdy światowego formatu, w tym zdobywca Złotej Piłki Ousmane Dembele i Martin Odegaard, a kibice bez biletów będą mogli śledzić wyczekiwane starcie na projektorach umieszczonych w kilku miejscach stolicy" - czytamy dalej na łamach wspomnianego dziennika.

Finał Ligi Mistrzów: PSG - Arsenal. W węgierskich mediach polskie wątki

Na okładce "Nemzeti Sport" znalazło się także miejsce dla... Stanisława Czerczesowa - byłego trenera między innymi Legii Warszawa i węgierskiego Ferencvarosu, prowadzącego obecnie rosyjski klub Achmat Grozny. 62-latek przyleciał teraz jednak do Budapesztu, by skomentować mecz dla jednej z telewizji.

PSG jest lepszą drużyną, ale mało prawdopodobne, żeby w tym roku udało im się wygrać przez nokaut w finale

Rosyjski szkoleniowiec jest doskonale znany w naszym kraju, ale w meczowym wydaniu węgierskiego dziennika znalazł się także znacznie bardziej "polski wątek". A chodzi o tekst, którego bohaterem jest Attila Szalai - piłkarz występujący przez ostatnie pół roku w Pogoni Szczecin w ramach wypożyczenia z Hoffenheim. 28-latek ma nadzieję, by na dłużej zacumować jednym klubie i nie wyklucza, że wciąż będzie występował w Polsce, która dała mu to, o czym marzył - regularną grę. W samych superlatywach wypowiada się także o poziomie PKO BP Ekstraklasy i tym, jak potraktowali go nasi rodacy.

- Spełniły się moje nadzieje. Cieszę się, że mogłem dużo grać. Liga polska jest silna, jest w dobrej kondycji, wysoko plasuje się w rankingu UEFA, a Pogoń to niezwykle zorganizowany klub. Mogłem grać w piłkę w doskonałych warunkach przed fantastycznymi kibicami. Cieszę się, że udało mi się zaistnieć. Otrzymałem mnóstwo miłości i szacunku, których brakowało mi przez ostatnie kilka lat. Dlatego jestem przekonany, że w końcu będę mógł podpisać długoterminowy kontrakt z jakąś drużyną i ten okres, który charakteryzował się częstymi wypożyczeniami, dobiegnie końca - zapowiada Attila Szalai.

Węgierski tabloid "Blikk" w swojej przedmeczowej zapowiedzi zahaczył natomiast między innymi o wątek biznesowy, pisząc przy okazji o tym, jak wielkie znaczenie dla tutejszej społeczności ma goszczenie największego meczu w klubowym futbolu w globalnej skali.

To niewątpliwie największe i najważniejsze wydarzenie piłkarskie w historii Budapesztu oraz całych Węgier, przyciągające ogromne tłumy. Oprócz tego, że Międzynarodowy Port Lotniczy imienia Ferenca Liszta będzie musiał obsłużyć dwukrotnie większy ruch, według badań, finał Ligi Mistrzów wygeneruje łączny przychód w wysokości 50 miliardów forintów (co daje w przeliczeniu około 597 870 000 zł - przy. red.). Do tego dochodzą horrendalnie drogie apartamenty na wynajem, gwałtownie rosnące ceny biletów oraz dodatkowy ruch generowany przez dużą liczbę angielskich i francuskich kibiców

O finale wspomina także tutejszy "Színes Ász", lecz w dużej części podchodzi do meczu w sposób - nazwijmy to - obyczajowy.

Opisuje bowiem historię jednej z rosyjskich gwiazd filmów dla dorosłych, która obiecała, że będący jej rodakiem bramkarz PSG Matwiej Safonow może liczyć na "upojną noc" za każdą udaną interwencję. Usłyszała jednak głośnie "nie", płynące z ust żony 27-latka.

- Dla Matwieja namiętne noce oznaczają rozwiązywanie krzyżówek i kładzenie się spać o 23:30, bo następnego dnia musi wcześniej wstać na trening - cytują jej wypowiedź węgierscy dziennikarze.

Z Budapesztu - Tomasz Brożek

