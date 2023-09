Hiszpańskie media pieją z zachwytu nad Barceloną. Mówią o finale Ligi Mistrzów

FC Barcelona pokonała Royal Antwerp 5:0 w meczu pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów . "Duma Katalonii" pokazała moc zarówno kolektywu, jak i konkretnych gwiazd. Joao Felix zagrał koncertowo, strzelając dwa gole i notując asystę. Świetna postawa piłkarzy Xaviego Hernandeza została doceniona przez hiszpańskie media, które nawiązywały do "drogi do Wembley", którą zapowiada klub w mediach społecznościowych. Na tym stadionie 1 czerwca zostanie rozegrany finał.

"Pociąg do Wembley zaczyna się od fiesty" - zachwyca się "Mundo Deportivo". "Sprawy musiałyby się potoczyć bardzo źle, by drużyna po raz kolejny zagrała w Lidze Europy. Barcelona rozpoczęła swoją podróż przez nową edycję z mocnym tempem i wysokim pulsem, z coraz bardziej konsekwentną grą i w pełni wykorzystanym potencjałem ofensywnym. Zaoferowała świetne show" - czytamy.

Liga Mistrzów. Media zachwycone Barceloną: "Postęp piłkarski"

"Joao Felix jest nowym uśmiechem Barcelony" - napisał "As". "5:0, które wykracza poza sam wynik. Barcelona pokazuje postęp piłkarski, który w zeszłym sezonie wydawał się niemożliwy między innymi dlatego, że nie w kadrze nie było takich talentów jak Portugalczyk. Jest zbyt wcześnie by mówić, co z nim będzie, bo jego CV póki co go obnaża. Wspinaczka na magiczną górę (finał Ligi Mistrzów - red.) to nowe ćwiczenie zdrowotne dla cules" - czytamy.