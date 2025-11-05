Hiszpanie wydali wyrok na Lewandowskiego. Polak już wie. Klamka zapadła

FC Barcelona szybko musiała otrząsnąć się po porażce 1:2 z Realem Madryt. Kilka dni po El Clasico mistrzowie Hiszpanii zmierzyli się z Elche, które ograli u siebie 3:1. W tym spotkaniu po kilku tygodniach przerwy nareszcie doczekaliśmy się wejścia Roberta Lewandowskiego.

Kapitan reprezentacji Polski zanotował siedemnaście minut po mięśniowej kontuzji uda. Obecnie jest już do pełnej dyspozycji Hansiego Flicka, czego nie ukrywał podczas wtorkowej konferencji prasowej przed spotkaniem z Club Brugge w Lidze Mistrzów.

Trening Barcelony przed wyjazdowym meczem z Club Brugge w Lidze Mistrzów © 2025 Associated Press

Karty odkryte. Hiszpanie przewidują, co zrobi Flick

- Czuję się dobrze pod względem fizycznym. Wróciłem po trzech czy trzech i pół tygodniach, dostałem minuty w ostatnim spotkaniu - opowiadał. Pytanie dotyczące tego, czy na mecz przeciwko rywalom z Belgii nasz kadrowicz wyjdzie w pierwszym składzie, otrzymał sam trener katalońskiego klubu.

Jego odpowiedź była rozbrajająca: - Nie mogę wam tego powiedzieć - skwitował, po czym wspólnie z Lewandowskim wybuchł śmiechem.

Do Brugii Barcelona pojedzie bez kontuzjowanych Pedriego, Raphinhy, Gaviego, Joana Garcii i Marka-Andre ter Stegena. Największym problemem jest brak pierwszej dwójki, która w optymalnej formie napędza większość ataków drużyny. Jaką jedenastkę Flick przygotuje na starcie z Belgami?

Tematem tym zajęły się katalońskie media. "Krzyżyk" na Robercie Lewandowskim postawiły dzienniki "Mundo Deportivo" oraz "L'Esportiu de Catalunya". W ich proponowanych składach na środku ataku widnieje nazwisko Ferrana Torresa. Innego zdania są "AS" i "Marca". Tam 37-latek jest pierwszym wyborem trenera na pozycji napastnika. Problemu eksperci nie mieli z występem Wojciecha Szczęsnego. Jak prezentują się całe zestawienia?

Oto proponowane składy na mecz Club Brugge - FC Barcelona w Lidze Mistrzów:

"Mundo Deportivo": Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde - Marc Casado, Frenkie de Jong - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Ferran Torres

"L'Esportiu de Catalunya": Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Alejandro Balde - Marc Casado, Frenkie de Jong - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Ferran Torres

"AS": Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Eric Garcia, Ronald Araujo, Alejandro Balde - Marc Casado, Frenkie de Jong - Fermin Lopez, Ferran Torres, Lamine Yamal, Robert Lewandowski

"Marca": Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Alejandro Balde - Marc Casado, Frenkie de Jong - Fermin Lopez, Marcus Rashford, Lamine Yamal, Robert Lewandowski

Spotkanie Club Brugge - FC Barcelona w czwartej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów rozpocznie się w środę o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji w Interii Sport.

Virgil van Dijk ponownie znalazł się w Jedenastce Roku FIFPro. Robert Lewandowski może tylko wspominać złote lata 2000 i 2001 BROER VAN DEN BOOM AFP

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona w sezonie 2025/2026 Urbanandsport AFP

Wojciech Szczęsny jest już w pełni do dyspozycji Hansiego Flicka. W piątek bramkarz rozpoczął treningi z resztą kolegów z FC Barcelona - w tym naturalnie również i z Robertem Lewandowskim Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP - x.com/FCBarcelona AFP