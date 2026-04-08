W tym sezonie Atletico niejednokrotnie mogło i nadal może śnić się kibicom Barcelony. A to dlatego, że od lata do tej pory oba zespoły rozegrały już cztery spotkania. Najpierw w 19. kolejce La Liga, kiedy to Katalończycy wygrali 3:1. Potem przyszedł czas na dwumecz w półfinale Pucharu Króla.

W nim madrycki zespół rozbił mistrza Hiszpanii aż 4:0 na Estadio Metropolitano, dzięki czemu nawet po porażce 0:3 na Camp Nou świętował awans. W wielkanocną sobotę ekipa Hansiego Flicka triumfowała na terenie rywala 2:1. Trzy punkty gościom zapewnił meldujący się z ławki rezerwowych Robert Lewandowski, który w końcówce sprytnie, przy pomocy barku umieścił piłkę w siatce.

Hansi Flick nie krył zadowolenia po wygranej z Newcastle. "Cieszę się, że Lewy dzisiaj wrócił".

Co Flick zrobi przed hitem Ligi Mistrzów? Hiszpanie spekulują

Tym samym w trwającej kampanii bilans Barcelony w meczach z Atletico wynosi 3:1. Teraz obie drużyny zagrają dwa spotkania w kolejnych rozgrywkach - Lidze Mistrzów, na etapie ćwierćfinału. Pierwsze starcie odbędzie się na Metropolitano.

Od środowego poranka hiszpańskie media "próbują wejść w głowę" niemieckiego trenera i odgadnąć, na jaki skład postawi w boju przeciwko Diego Simeone. Opisowo do tego tematu podeszli eksperci "Mundo Deportivo", którzy pozycja po pozycji przeanalizowali opcje, z których może skorzystać szkoleniowiec katalońskiego klubu.

Zobacz również: Tomasz Chabiniak

Ich zdaniem testował on wariant z Danim Olmo jako "fałszywą dziewiątką". I niewykluczone, że właśnie tak Barcelona rozpocznie dzisiejsze starcie, skoro cztery dni wcześniej Flick zdecydował się na identyczną opcję. "Oczywiście trener Barcelony ma do dyspozycji zarówno Lewandowskiego, jak i Ferrana w ataku, a z Polakiem bardzo liczył się w Lidze Mistrzów. To będzie jego decyzja, która zostanie ujawniona tuż przed rozpoczęciem walki" - zapowiada cytowany dziennik.

Inne dzienniki również zastanawiają się nad pozycją napastnika, ale mimo to przedstawiły konkretne propozycje. I co ciekawe, w każdej z nich nazwisko Roberta Lewandowskiego widnieje w wyjściowym zestawieniu.

Oto składy Barcelony na mecz z Atletico proponowane przez Hiszpanów:

"Sport": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Eric Garcia, Pedri - Fermin Lopez, Marcus Rashford, Lamine Yamal, Robert Lewandowski.

"AS": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Eric Garcia, Pedri - Fermin Lopez, Dani Olmo, Lamine Yamal, Robert Lewandowski.

"Marca": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Eric Garcia, Pedri - Fermin Lopez, Marcus Rashford, Lamine Yamal, Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski i Gavi

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

Alexander Bublik - Gael Monfils. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport