Hiszpanie mają dosyć. Tego domagają się od Flicka. Chodzi o Lewandowskiego

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Pora na 1/8 finału Ligi Mistrzów! We wtorek zmagania na tym etapie rozgrywek rozpocznie FC Barcelona. Mistrzowie Hiszpanii udali się Anglii, gdzie zmierzą się z Newcastle United w pierwszym meczu. Na jaki wyjściowy skład postawi Hansi Flick? Czy znajdzie się w nim Robert Lewandowski? Klarowną opinię w tym temacie ma jeden z dziennikarzy katalońskiego "Sportu".

Robert Lewandowski w czarnej masce ochronnej żongluje żółto-czarną piłką podczas rozgrzewki na stadionie.
Robert LewandowskiJuan Manuel Serrano ArceGetty Images

Po skromnej wygranej 1:0 z Athletikiem Bilbao na San Mames FC Barcelona powraca do Ligi Mistrzów. Tam w 1/8 finału rozegra dwumecz przeciwko Newcastle United. Pierwsze spotkanie odbędzie się we wtorek 10 marca o godz. 21:00.

W ostatnim ligowym starciu przez niecałe pół godziny na murawie oglądaliśmy Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski występował w specjalnej masce ochronnej. To pokłosie złamanej kości wewnętrznej w lewym oczodole podczas meczu z Villarrealem (4:1).

Miarka się przebrała. Hiszpanie apelują do Flicka. Chodzi o Lewandowskiego

W trzech ostatnich spotkaniach Hansi Flick decydował, że od pierwszej minuty po boisku biegał Ferran Torres. Hiszpański napastnik nie odwdzięczył się jednak trenerowi... dosłownie niczym. Nie trafił do siatki w ośmiu meczach z rzędu, nie zanotował też żadnej asysty. Jego wkład w grę drużyny jest znikomy.

- Teraz może brakuje mu trochę szczęścia i oczywiście nie jest w stu procentach pewny siebie. Musimy mu pomóc i to zrobimy - mówił niedawno Niemiec. Tak czy inaczej forma 26-latka latka pozostawia wiele do życzenia, doskonale świadczą o tym również bardziej szczegółowe statystyki.

W takiej sytuacji większość hiszpańskich mediów przed meczem z Newcastle we wyjściowej jedenastce widzi Lewandowskiego. Taką samą opinię podziela Mario Roldan, dziennikarz katalońskiego "Sportu".

    - Ferran przeżywa obecnie najgorszy moment w sezonie i ma za sobą trzy występy w pierwszym składzie z rzędu, dlatego powinien ustąpić miejsca Lewandowskiemu. Polak, choć także nie jest w najwyższej formie, daje znacznie większe poczucie zagrożenia, gdy dostaje piłkę w pobliżu pola karnego - bo zawsze istnieje szansa, że akcja zakończy się bramką - powiedział ekspert w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty".

    Oprócz tego jego zdaniem Flick nie będzie bawił się w półśrodki i w starciu z angielskim rywalem postawi na "galowy garnitur". - Pójdzie na całość już w pierwszym meczu, bo w fazie pucharowej nie ma miejsca na błędy. Raphinha, Pedri czy Fermin odpoczywali w ligowym spotkaniu z Athletikiem i wszystko wskazuje na to, że wyjdą w pierwszym składzie przeciwko Newcastle - przyznał.

    Jak widać, Hiszpanie również nie ukrywają słabej dyspozycji Ferrana Torresa i w obecnej sytuacji chcą, aby to polski napastnik stanowił o sile rażenia katalońskiego zespołu.

    Mężczyzna w bordowej kurtce sportowej na ciemnym, rozmytym tle, lekko zwrócony w bok, z poważnym wyrazem twarzy.
    Robert LewandowskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Mężczyzna w sportowej bluzie z krótkimi, ciemnymi włosami, stoi na stadionie i bije brawo, mając opatrunek na lewej dłoni. Wyraz twarzy sugeruje skupienie i powagę.
    Robert LewandowskiAFP
