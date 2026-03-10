Po skromnej wygranej 1:0 z Athletikiem Bilbao na San Mames FC Barcelona powraca do Ligi Mistrzów. Tam w 1/8 finału rozegra dwumecz przeciwko Newcastle United. Pierwsze spotkanie odbędzie się we wtorek 10 marca o godz. 21:00.

W ostatnim ligowym starciu przez niecałe pół godziny na murawie oglądaliśmy Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski występował w specjalnej masce ochronnej. To pokłosie złamanej kości wewnętrznej w lewym oczodole podczas meczu z Villarrealem (4:1).

W trzech ostatnich spotkaniach Hansi Flick decydował, że od pierwszej minuty po boisku biegał Ferran Torres. Hiszpański napastnik nie odwdzięczył się jednak trenerowi... dosłownie niczym. Nie trafił do siatki w ośmiu meczach z rzędu, nie zanotował też żadnej asysty. Jego wkład w grę drużyny jest znikomy.

W takiej sytuacji większość hiszpańskich mediów przed meczem z Newcastle we wyjściowej jedenastce widzi Lewandowskiego. Taką samą opinię podziela Mario Roldan, dziennikarz katalońskiego "Sportu".

- Ferran przeżywa obecnie najgorszy moment w sezonie i ma za sobą trzy występy w pierwszym składzie z rzędu, dlatego powinien ustąpić miejsca Lewandowskiemu. Polak, choć także nie jest w najwyższej formie, daje znacznie większe poczucie zagrożenia, gdy dostaje piłkę w pobliżu pola karnego - bo zawsze istnieje szansa, że akcja zakończy się bramką - powiedział ekspert w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty".

Oprócz tego jego zdaniem Flick nie będzie bawił się w półśrodki i w starciu z angielskim rywalem postawi na "galowy garnitur". - Pójdzie na całość już w pierwszym meczu, bo w fazie pucharowej nie ma miejsca na błędy. Raphinha, Pedri czy Fermin odpoczywali w ligowym spotkaniu z Athletikiem i wszystko wskazuje na to, że wyjdą w pierwszym składzie przeciwko Newcastle - przyznał.

Jak widać, Hiszpanie również nie ukrywają słabej dyspozycji Ferrana Torresa i w obecnej sytuacji chcą, aby to polski napastnik stanowił o sile rażenia katalońskiego zespołu.

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski AFP

