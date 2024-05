Hiszpanie już prowokują przed finałem LM. Tym razem nie chodzi o Marciniaka

Hiszpańskie media, co zrozumiałe, nie żywią pretensji do Szymona Marciniaka po środowym półfinale Ligi Mistrzów, w którym Real Madryt pokonał Bayern Monachium 2-1. Podczas gdy niemieccy dziennikarze rozkładają żale na czynniki pierwsze, ich koledzy z Półwyspu Iberyjskiego są już myślami przy decydującym boju na Wembey. I robią wszystko, by zirytować rywala, którym tym razem będzie Borussia Dortmund.