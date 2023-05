Hiszpania straci miejsce w Lidze Mistrzów? Apeluje o to... szef La Liga

Javier Tebas jest znany ze swoich stanowczych i często bardzo kontrowersyjnych stanowisk. Nie inaczej jest tym razem, bo szef La Liga w rozmowie z holenderskim "De Telegraaf" przyznał, że będzie lobbował za zmianami w Lidze Mistrzów, by dopuścić do gry większą liczbę mistrzów krajowych z mniej renomowanych lig. Co jednak w tym najbardziej ciekawe, to fakt, że jest gotowy to zrobić kosztem miejsca "swoich" klubów w elitarnych rozgrywkach.