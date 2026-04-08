Hiszpan ogłosił ws. Lewandowskiego. W dzień hitu Ligi Mistrzów. "Jestem pewien"

Michał Chmielewski

Barcelona przystępuje do walki o półfinał Ligi Mistrzów! W środowy wieczór drużyna Hansiego Flicka zmierzy się z Atletico Madryt na Camp Nou. Od rana hiszpańscy dziennikarze zastanawiają się, na jakiego napastnika postawi niemiecki trener. Jeden z nich ma w tym temacie bardzo klarowną opinię. - Jest jednym z najlepszych środkowych napastników w historii - twierdzi.

Robert Lewandowski w rozgrzewkowej bluzie Barcelony z logo Spotify, stoi na stadionie na tle trybun
Robert LewandowskiRuben AlbarranNewspix.pl

Po powrocie z przerwy reprezentacyjnej, podczas której nasza kadra poległa w finale baraży mistrzostw świata, Robert Lewandowski został bohaterem Barcelony. W sobotę wielkanocną 37-latek zdobył bramkę na 2:1 w ligowym spotkaniu z Atletico, dzięki czemu kataloński klub zgarnął trzy punkty, powiększył przewagę nad drugim Realem i pewnie zmierza po obronę mistrzostwa Hiszpanii.

Polak sprytnie, przy pomocy barku pokonał Juana Musso. W tym sezonie Barcelona rozegrała już łącznie cztery mecze z madryckim zespołem. Dwa w La Liga i dwa w półfinale Pucharu Króla. Bilans? 3:1 na korzyść "Dumy Katalonii". Los chciał, że obie ekipy spotkają się również w Lidze Mistrzów.

Hajto z apelem do Lewandowskiego. "Robert, daj powstać nowej legendzie"Polsat Sport

Zobacz również:

Trzecie podejście Lewandowskiego. Tylko raz się udało, marzenie się nie zmienia
Robert Lewandowski

Trzecie podejście Lewandowskiego. Tylko raz się udało, marzenie się nie zmienia

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

Oto co Flick zrobi z Lewandowskim. Hiszpan nie ma wątpliwości

Pierwsze spotkanie w ćwierćfinale europejskiego pucharu zostanie rozegrane na Camp Nou, w środę 8 kwietnia, o godz. 21:00. Przypomnijmy, w sobotnim starciu z Atletico Hansi Flick zdecydował się na wariant z Danim Olmo jako "fałszywą dziewiątką". Na ławce zasiedli Lewandowski i Ferran Torres, czyli klasyczni napastnicy.

Czy teraz niemiecki szkoleniowiec znów pokusi się o taki sam wariant? Według Ivana San Antonio, dziennikarza katalońskiego "Sportu", plan będzie inny. Jego zdaniem to kapitan kadry Jana Urbana znajdzie się we wyjściowej jedenastce.

- Jestem pewien, że zagra w pierwszej jedenastce w Lidze Mistrzów. W zasadzie w Champions League jest podstawowym środkowym napastnikiem drużyny. W wielkich meczach Flick zawsze stawia na Lewandowskiego, który jest najlepszym środkowym napastnikiem, jakiego ma w kadrze - powiedział ekspert w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty".

Zobacz również:

Grzegorz Krychowiak, zdjęcie udostępnione przez piłkarza z podróży po Afryce
Sportowe życie

Krychowiak znów w podróży. Nie do wiary, gdzie znalazł się tym razem

Patryk Górski
Patryk Górski

- Nawet dziś nim jest i dopóki nie przyjdzie ktoś inny, nadal nim będzie, ponieważ w rzeczywistości jest jednym z najlepszych środkowych napastników w historii - dodaje. W tym sezonie 37-latek po 38 meczach ma na koncie 17 goli i trzy asysty. W rewanżowym spotkaniu przeciwko Newcastle United zdobył dwie bramki, czym udowodnił, że nadal należy do piłkarskiej elity, nawet w Lidze Mistrzów.

- Faworytem do awansu jest Barcelona. Jest jednak czynnik, który działa na jej niekorzyść: rewanż odbędzie się w Madrycie. Dlatego myślę, że jutro Barca wyjdzie tak, jak w rewanżu półfinału Pucharu Króla, kiedy wygrała 3:0 - zapowiada San Antonio.

Zapraszamy do śledzenia relacji z meczu Barcelony w Interii Sport.

Zobacz również:

Lindsey Vonn
Narciarstwo Alpejskie

Dramat mistrzyni na igrzyskach, a teraz takie słowa. Ogłosiła ws. przyszłości

Amanda Gawron
Amanda Gawron
"Zaszufladkowane polskie myślenie". Tomasz Hajto wprostPolsat Sport

