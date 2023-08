Historyczny sukces Rakowa. Reakcja właściciela mówi wszystko, co za emocje

Mecz w Limassol od początku był dla Rakowa bardzo ciężki, głównie ze względu na warunki atmosferyczne. Pogoda nie pomagała, było niezwykle duszno i widać było to po zawodnikach Dawida Szwargi , którzy mniej więcej od 10-15 minuty skupiali się już właściwie tylko na wybijaniu piłki z okolic swojego pola karnego. "Mam mroczki przed oczami, ledwo łapię oddech" - mówił niezwykle zmęczony Fabian Piasecki w rozmowie z TVP Sport w przerwie spotkania.

Raków w fazie play off Ligi Mistrzów. Ogromna radość Michała Świerczewskiego

W drugiej części gry Raków wyglądał już jednak zupełnie inaczej i przeniósł grę na połowę rywali. To szybko przyniosło skutek za sprawą kapitalnego gola Frana Tudora z rzutu wolnego. W dalszej części gry "Medaliki" miały jeszcze kilka okazji do zdobycia gola, ostatecznie jednak wynik już się nie zmienił . Swoje obronił także kapitalnie dysponowany Vladan Kovacević , bez którego ten mecz mógł potoczyć się zupełnie inaczej. Interwencje Bośniaka dały Rakowowi bezcenny spokój w samej końcówce.

Awans do rundy play-off Ligi Mistrzów oznacza kolejny historyczny sukces Rakowa. Już gra w 3. rundzie eliminacji gwarantowała fazę grupową Ligi Konferencji , a przejście dalej oznacza, że Raków jest już pewny gry przynajmniej w Lidze Europy . To oczywiście oznacza wielką radość dla wszystkich w Częstochowie, na czele z właścicielem Michałem Świerczewskim. Jego reakcja mówi sama za siebie.

Świerczewski całkowicie przejął Raków w 2014 roku i od tego czasu klub zalicza pasmo sukcesów. Awanse z II ligi do PKO Ekstraklasy, dwa Puchary Polski, mistrzostwo kraju i do tego kilka ligowych medali. Kapitalnym zwieńczeniem tej historii byłby awans do upragnionej Ligi Mistrzów i pozostaje tylko Świerczewskiemu i całemu Rakowowi tego życzyć.