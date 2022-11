Historyczna szansa w Lidze Mistrzów. Tego nigdy nie osiągnęli

Choć belgijskie kluby dość regularnie grają w grupie najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek, to mają ogromne problemy, by awansować do fazy pucharowej. Dość powiedzieć, że ta sztuka udała się do tej pory tylko raz. W sezonie 2015/2016 KAA Gent był drugi w grupie za rosyjskim Zienitem Sankt Petersburg, a wyprzedził hiszpańską Valencię i francuski Olympique Lyon. W 1/8 finału okazał się jednak gorszy od niemieckiego Vfl Wolfsburg.

44 lata temu w finale

Teraz w jego ślady poszło Club Brugge. To jedyny belgijski klub, który zagrał w finale poprzednika Ligi Mistrzów - Pucharu Europy Mistrzów Krajowych. W 1978 roku uległ Liverpoolowi 0:1. Grał też w pierwszej edycji LM w sezonie 1992/1993. W grupie zajął trzecie miejsce.

Później w eliminacjach lub w grupie Ligi Mistrzów swoich sił Club Brugge próbował 14 razy. Nigdy nie udało się wyjść z grupy. Mało tego grał w niej w czterech ostatnich edycjach i bezskutecznie. Zbieranie doświadczenia jednak się opłaciło, bo tym razem się udało. Na dodatek mistrzowie Belgii okazali się jedna z największych niespodzianek fazy grupowej.

Pokonali stałych bywalców

W pokonanym polu zostawili stałych bywalców fazy pucharowej - Atletico Madryt (2-0 i 0-0) i FC Porto. Co ciekawe klub z Portugalii pokonali na wyjeździe 4-0, by u siebie przegrać w takich samych rozmiarach. Wygrali też 1-0 z Bayerem Leverkusen, z którym dziś grają rewanż. Są już pewni awansu, ale jeśli pokonają, jako pierwszy klub z Belgii wygrają grupę Ligi Mistrzów.

Za tym sukcesem stoi 44-letni szkoleniowiec Carl Hoefkens, który 1 lipca objął Club Brugge. Jest absolutnym debiutantem, bo to jego pierwsza praca w roli głównego trenera. Wcześniej przez cztery lata pracował z drużynami młodzieżowymi i był asystentem w pierwszej drużynie.

W kadrze ma kilku znanych zawodników - jak reprezentanta Belgii Simona Mignoleta czy Ukrainy Romana Jaremczuka. W ataku prym wodzą Hiszpan Ferran Jutgla pozyskany z rezerw Barcelony (dziewięć goli i pięć asyst), Duńczyk Andreas Skov Olsen (osiem) czy Belg Hans Vanaken (pięć).