Historyczna klęska Barcelony. Padło 10 goli. Tego nie da się już wymazać

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Barcelona doznała pierwszej porażki w bieżącym sezonie. Nie do zatrzymania po raz kolejny okazała się ekipa PSG, wygrywając w środowy wieczór 2:1. Kronikarze momentalnie obwieścili, że paryżanie przechodzą do historii jako pierwszy zespół, który w Lidze Mistrzów wygrał z "Dumą Katalonii" na jej terenie trzy spotkania z rzędu.

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny
Robert Lewandowski i Wojciech SzczęsnyUrbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Kiedy w 19. minucie środowego starcia wynik spotkania otworzył Ferran Torres, wydawało się, że Barcelona jest na najlepszej drodze, by zachować w tym sezonie miano niepokonanej. Tak się jednak nie stało. Po dwóch kapitulacjach Wojciecha Szczęsnego mecz zakończył się rezultatem 1:2.

Jeszcze przed przerwą wyrównał Senny Mayulu, a w samej końcówce zabójczy cios zadał Goncalo Ramos. "Blaugrany" nie wybawił tym razem Robert Lewandowski, który na murawie zameldował się w 72. minucie. Relację z ze spotkania znajdziesz TUTAJ

    Demony z Paryża atakują po raz trzeci. Takiego pogromcy Barcelona jeszcze nie miała

    Po końcowym gwizdku do pracy przystąpili kronikarze. Szybko obwieścili, że PSG jest pierwszą ekipą, która w stolicy Katalonii wygrała trzy kolejne mecze Ligi Mistrzów. Potrzebowała na to cztery i pół roku.

    W sezonie 2020/21 paryżanie zwyciężyli w Barcelonie 4:1 (we Francji było 1:1) i awansowali do ćwierćfinału LM.

    W cyklu 2023/24 ponownie padł rezultat 1:4 (na Parc des Princes 3:2 dla "Barcy), a stawką tym razem był awans do półfinału Champions League.

    Z kolei środowa porażka 1:2 oznacza, że w trzech kolejnych domowych potyczkach "Duma Katalonii" pozwoliła piłkarzom PSG na strzelenie aż 10 goli.

    Piłkarz w białym stroju z granatowym pasem wykonuje dynamiczne kopnięcie piłki podczas meczu, na tle rozmytej publiczności i stadionu.
    Bradley Barcola ALBERTO ESTEVEZPAP
    Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu na stadionie, jeden z zawodników jest ubrany w niebiesko-czerwony strój, drugi w biały, widoczna intensywna rywalizacja sportowa, w tle puste trybuny i sędzia liniowy.
    Lamine Yamal (z lewej) kontra Nuno MendesALBERTO ESTEVEZPAP

