Historyczna klęska Barcelony. Padło 10 goli. Tego nie da się już wymazać

Kiedy w 19. minucie środowego starcia wynik spotkania otworzył Ferran Torres, wydawało się, że Barcelona jest na najlepszej drodze, by zachować w tym sezonie miano niepokonanej. Tak się jednak nie stało. Po dwóch kapitulacjach Wojciecha Szczęsnego mecz zakończył się rezultatem 1:2.

Jeszcze przed przerwą wyrównał Senny Mayulu, a w samej końcówce zabójczy cios zadał Goncalo Ramos. "Blaugrany" nie wybawił tym razem Robert Lewandowski, który na murawie zameldował się w 72. minucie. Relację z ze spotkania znajdziesz TUTAJ

Demony z Paryża atakują po raz trzeci. Takiego pogromcy Barcelona jeszcze nie miała

Po końcowym gwizdku do pracy przystąpili kronikarze. Szybko obwieścili, że PSG jest pierwszą ekipą, która w stolicy Katalonii wygrała trzy kolejne mecze Ligi Mistrzów. Potrzebowała na to cztery i pół roku.

W sezonie 2020/21 paryżanie zwyciężyli w Barcelonie 4:1 (we Francji było 1:1) i awansowali do ćwierćfinału LM.

W cyklu 2023/24 ponownie padł rezultat 1:4 (na Parc des Princes 3:2 dla "Barcy), a stawką tym razem był awans do półfinału Champions League.

Z kolei środowa porażka 1:2 oznacza, że w trzech kolejnych domowych potyczkach "Duma Katalonii" pozwoliła piłkarzom PSG na strzelenie aż 10 goli.

Bradley Barcola ALBERTO ESTEVEZ PAP

Lamine Yamal (z lewej) kontra Nuno Mendes ALBERTO ESTEVEZ PAP