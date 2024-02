Bayern w Leverkusen nie miał szans, przegrywając z liderem Bundesligi 0-3 . Oznacza to, że traci do niego już pięć punktów w tabeli i ma gorszy bilans bezpośrednich spotkań. Mecz w Rzymie miał być odbiciem, nic takiego jednak nie nastąpiło. Jednym z tych, który zawiódł na Stadionie Olimpijskim, był Kane m.in. marnując dogodną okazję na początku, kiedy uderzył ponad poprzeczką .

"To jest naprawdę trudny tydzień dla nas" - stwierdził Kane w rozmowie pomeczowej.

"Wyszliśmy na nią z mniejszą energią, z mniejszą pewnością siebie, za szybko traciliśmy piłkę i ostatecznie zostaliśmy za to ukarani. Natomiast, kiedy grasz w dziesiątkę - to trudno wrócić do meczu" - przyznał Anglik.