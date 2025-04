Hansi Flick zapytany o przyszłość Szczęsnego. Ta odpowiedź nie zadowoli fanów

Przyszłość Wojciecha Szczęsnego pozostaje niewiadomą w dwóch aspektach - czy będzie kontynuował karierę? A jeśli tak, to czy pozostanie w przyszłym sezonie numerem jeden w bramce Barcelony? Powrót do treningów Marca-Andre ter Stegena stawia te znaki zapytania. Tomasz Ćwiąkała zapytał Hansiego Flicka o to, co będzie z Polakiem. Otrzymał jednak od niemieckiego szkoleniowca wymijającą odpowiedź.