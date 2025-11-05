Hansi Flick podjął decyzję. Już wiadomo, co z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym

Trwa drugi dzień 4. kolejki fazy ligowej Champions League 2025/26. Hitem dnia zapewne jest starcie Manchesteru City z Borussią Dortmund, ale z perspektywy polskiego kibica najważniejsze wydarzenia będą miały miejsce w Belgii, gdzie Club Brugge zagra z Barceloną.

Po trzech seriach gier gospodarze zajmowali 19. miejsce w 36-zespołowej tabeli, a "Duma Katalonii" spadła na 9., bo przegrała z Paris Saint-Germain. Poprzedni raz te kluby zagrały ze sobą w fazie grupowej LM 2002/03.

Teraz "Blaugrana" stoi przed szansą powrotu na zwycięską ścieżkę w Europie. Hiszpańskie media jak zawsze zdecydowały się na wytypowanie wyjściowej jedenastki. Cztery najważniejsze tamtejsze dzienniki ("Mundo Deportivo", "Sport", "Marca" i "As") zgodziły się co do aż siedmiu nazwisk - ich zdaniem pewne miejsce w składzie przeciwko Brugii mieli mieć Wojciech Szczęsny, Alejandro Balde, Jules Kounde, Marc Casado, Frenkie de Jong, Fermin Lopez i Lamine Yamal.

Różniły się więc co do czterech pozycji. Tylko "As" nie wpisał Pau Cubarsiego, z kolei tylko "Mundo Deportivo" nie widziało w zestawieniu Erica Garcii. Opcją na ich zastępstwo był Ronald Araujo.

Niepewność była też co do środka ataku. Madryckie gazety ustawiały na "dziewiątce" Ferrana Torresa, a katalońskie Roberta Lewandowskiego. "As" był z kolei zdania, że obaj wybiegną od pierwszej minuty, a na ławce rezerwowych pozostanie Marcus Rashford.

FC Barcelona w końcu ogłosiła skład na konfrontację Jan Breydel Stadium. "Lewy" nie znalazł się wśród jedenastu wybranych.

Żaden z dzienników nie trafił - "As" pomylił się tylko z Lewandowskim, "Marca" z Polakiem i Cubarsim, a "MD" i "Sport" tylko właśnie z hiszpańskim młodym stoperem.

Skład Barcelony na mecz z Clubem Brugge:

Szczęsny - Balde, Eric Garcia, Araujo, Kounde - Casado, de Jong - Rashford, Fermin Lopez, Yamal - Ferran Torres.

