Hansi Flick podjął decyzję. Już wiadomo, co z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym
Trwa odliczanie do meczu Club Brugge - FC Barcelona. Mistrzowie Hiszpanii podali właśnie wyjściową jedenastkę na starcie w Belgii. Media były pewne co do kilku pozycji, ale nie środka ataku. Madryckie "Marca" i "As" wskazywały na Roberta Lewandowskiego, a katalońskie "Mundo Deportivo" i "Sport" na Ferrana Torresa. Teraz już wiadomo, jak zdecydował Hansi Flick.
Trwa drugi dzień 4. kolejki fazy ligowej Champions League 2025/26. Hitem dnia zapewne jest starcie Manchesteru City z Borussią Dortmund, ale z perspektywy polskiego kibica najważniejsze wydarzenia będą miały miejsce w Belgii, gdzie Club Brugge zagra z Barceloną.
Po trzech seriach gier gospodarze zajmowali 19. miejsce w 36-zespołowej tabeli, a "Duma Katalonii" spadła na 9., bo przegrała z Paris Saint-Germain. Poprzedni raz te kluby zagrały ze sobą w fazie grupowej LM 2002/03.
Teraz "Blaugrana" stoi przed szansą powrotu na zwycięską ścieżkę w Europie. Hiszpańskie media jak zawsze zdecydowały się na wytypowanie wyjściowej jedenastki. Cztery najważniejsze tamtejsze dzienniki ("Mundo Deportivo", "Sport", "Marca" i "As") zgodziły się co do aż siedmiu nazwisk - ich zdaniem pewne miejsce w składzie przeciwko Brugii mieli mieć Wojciech Szczęsny, Alejandro Balde, Jules Kounde, Marc Casado, Frenkie de Jong, Fermin Lopez i Lamine Yamal.
Różniły się więc co do czterech pozycji. Tylko "As" nie wpisał Pau Cubarsiego, z kolei tylko "Mundo Deportivo" nie widziało w zestawieniu Erica Garcii. Opcją na ich zastępstwo był Ronald Araujo.
Niepewność była też co do środka ataku. Madryckie gazety ustawiały na "dziewiątce" Ferrana Torresa, a katalońskie Roberta Lewandowskiego. "As" był z kolei zdania, że obaj wybiegną od pierwszej minuty, a na ławce rezerwowych pozostanie Marcus Rashford.
FC Barcelona w końcu ogłosiła skład na konfrontację Jan Breydel Stadium. "Lewy" nie znalazł się wśród jedenastu wybranych.
Żaden z dzienników nie trafił - "As" pomylił się tylko z Lewandowskim, "Marca" z Polakiem i Cubarsim, a "MD" i "Sport" tylko właśnie z hiszpańskim młodym stoperem.
Skład Barcelony na mecz z Clubem Brugge:
Szczęsny - Balde, Eric Garcia, Araujo, Kounde - Casado, de Jong - Rashford, Fermin Lopez, Yamal - Ferran Torres.