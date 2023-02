Kontrowersja miała miejsce krótko przed przerwą, w 39. minucie . Po wrzutce w pole karne piłka trafiła do Matteo Darmiana . Nominalny obrońca Interu źle przyjął piłkę, a gdy do niej doskoczył i chciał posłać podanie wzdłuż bramki, znalazł się przy nim Galeno . Darmian w jednej chwili padł na murawę i zaczął zwijać się z bólu, a jego koledzy protestować, że doszło do faulu .

Tomasz Hajto bezlitosny dla sędziego meczu Inter - FC Porto

Sędzia Srdan Jovanović sam pozostał niewzruszony. Zresztą nie tylko on, bo nawet nie doszło do sytuacji, by pobiegł do monitora i powtórnie przeanalizował całe zdarzenie. Czy sędziowie skrzywdzili Inter?