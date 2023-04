Haaland zaskoczył wszystkich. To rzadko się zdarza. A zaczęło się od Polaka

W pierwszym meczu angielski zespół wygrał 3:0. Ewentualna bramka prawdopodobnie odebrałaby już mistrzom Niemiec wszelkie nadzieje na awans do półfinału Champions League. Do piłki ustawionej na "wapnie" podszedł Erling Haaland, dla którego była to 36. "jedenastka" w karierze. Wcześniej norweski snajper zmarnował tylko dwa rzuty karne, notując ostatnio serię 18 bezbłędnych prób we wszystkich rozgrywkach.