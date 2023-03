Liga Mistrzów. Erling Haaland show! Pep Guardiola "okradł" Norwega z absolutnego rekordu

Po zmianie stron wynik podwyższył Ilkay Guendogan, a następnie w 54. oraz 57. minucie kolejny raz na listę strzelców wpisał się Erling Haaland. Tym samym wyrównał rekord należący do Luiza Adriano oraz Leo Messiego. Wcześniej tylko ta dwójka była w stanie strzelić pięć goli w jednym meczu Ligi Mistrzów . Brazylijczyk dokonał tego w 2014 roku jako piłkarz Szachtara Donieck w starciu z ekipą BATE Borisov. Leo Messi jako gwiazda FC Barcelona zrobił to dwa lata wcześniej w spotkaniu z... niemiecką ekipą - Bayerem Leverkusen.

Piłkarze Manchesteru City nie odpuszczali i Erling Haaland był na doskonałej drodze do tego, by strzelić kolejnego gola, zostając samodzielnym rekordzistą. Sześć minut po tym, gdy piąty raz trafił do siatki, stała się jednak rzecz... niespodziewana. Pep Guardiola w 63. minucie postanowił zdjąć Norwega z boiska, wpuszczając za niego Juliana Alvareza. Tym samym odebrał swojemu podopiecznego historyczną szansę. Ewentualny nory rekord byłby bowiem niema niemożliwy do pobicia.