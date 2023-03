Haaland dołącza do Messiego. Dokonali tego jako jedyni na świecie

Dziennik " L'Eqiupe " jest znany z tego, że w pomeczowych ocenach zawodników notą " 10 " nagradza jedynie najbardziej wybitne indywidualne występy. W całej historii przyznali siedemnaście takich not - ta ostatnia należy do Erlinga Haalanda z meczu z RB Lipsk .

Pięć goli w jednym meczu fazy play-off Ligi Mistrzów mówi samo za siebie - wyczyn Erlinga Haalanda musiał zostać zakwalifikowany do najlepszych. Nie jest to jednak pierwsza "dziesiątka", jaką Norweg otrzymał od "L'Equipe" w swojej karierze. Wcześniej dziennik ocenił go najwyżej za mecz ligowy z Manchesterem United - napastnik "Obywateli" zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty, a mecz zakończył się wynikiem 6:3.