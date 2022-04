Gwiazdozbiór na murawie w hicie Ligi Mistrzów! Znamy składy

Szykuje się emocjonująca walka o awans do półfinału Ligi Mistrzów! Atletico Madryt ma w tym sezonie szczęście do drużyn z Manchesteru. W 1/8 finału podopieczni Diego Simeone pokonali w dwumeczu 2-1 ekipę "Czerwonych Diabłów", a teraz czeka ich starcie z "The Citizens".

Manchester City gładko awansował do ćwierćfinału, rozbijając już w pierwszym meczu Sporting 5-0. W rewanżu ekipie Pepa Guardiola wystarczył bezbramkowy remis. Czy dziś obejrzymy grad goli?

1/4 finału Ligi Mistrzów. Manchester City - Atletico Madryt. Składy

Manchester City: Ederson - Stones, Laporte, Ake, Cancelo - Guendogan, Rodri, De Bruyne - Sterling, Mahrez, Bernardo Silva

Reklama

Rezerwowi: Steffen, Carson, Jesus, Grealish, Zinczenko, Fernandinho, Foden, Egan-Riley, Bete

Atletico Madryt: Oblak - Vrsaljko, Savić, Felipe, Reinildo, Lodi - Kondogbia, Koke, Llorente - Felix, Griezmann

Rezerwowi: Lecomte, Christian, De Paul, Luis Suarez, Correa, Lemar, Wass, Cunha, Hermoso, Serrano, Camara

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. AC Milan - Bologna 0-0. Popis Skorupskiego! SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Manchester City - Atletico Madryt. Gdzie obejrzeć mecz 1/4 finału Ligi Mistrzów? Transmisja

Początek ćwierćfinału Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City i Atletico Madryt o 21.00. Transmisja meczu w Polsacie Sport Premium 1, relacja na żywo w Interii.