Gwiazdor w szoku opuścił stadion po meczu z Barceloną. Fatalne wieści!

To była bardzo udany wieczór dla Bayernu Monachium. Bawarczycy nie tylko mogli świętować zwycięstwo nad bardzo mocnym rywalem, ale też zatrzymali wracającego na Allianz Arena Roberta Lewandowskiego.

Bayern wygrał 2-0 po bramkach Lucasa Hernandeza i Sane, ale nie wszyscy piłkarze mistrzów Niemiec mogli świętować to zwycięstwo.

Włamanie do domu Thomasa Mueller

Zaraz po meczu ze stadionu wyjechał Mueller. Piłkarz Bayernu dowiedział się bowiem, że w trakcie spotkania w jego domu doszło do włamania. Jak donosi "Bild", złodzieje zjawili się w jego posiadłości ok. godz. 22. Nieruchomość oddalona jest od Allianz Arena ok. 40 km, więc wydawało się, że mieli dość czasu na zebranie łupów.

Prezydent Bayernu wbija szpilkę Lewandowskiemu

Według niemieckich mediów na miejscu jednak szybko zjawiła się policja i włamywaczom udało się zabrać tylko sześć figurek. Następnie zostali spłoszeni, ale nie udało się ich złapać.

Mueller o tych wydarzeniach dowiedział się tuż po końcowym gwizdku. To wyjaśnia, dlaczego 33-latek po zwycięstwie nie udzielił żadnego wywiadu. Oficjalnie Bayern ogłosił, że chodzi o "sprawy prywatne", które okazały się właśnie wizytą nieproszonych gości.

Kolejne włamanie do domu słynnego piłkarza

W ostatnim czasie bardzo często dochodzi do włamań do domów piłkarzy. Dwa tygodnie temu złodzieje zjawili się w willi Pierre’a - Emericka Aubameyanga i splądrowali sejf. Gabończyk został także pobity i według hiszpańskich mediów miał mieć złamaną szczękę .

Nie była to zresztą pierwsza próba włamania się do domu byłego zawodnika Barcelony. 17 lipca, gdy wraz z zespołem przebywał na tournée w USA, złodziei odstraszył alarm. Do napaści na piłkarzy oraz ich rezydencje seryjnie dochodzi również w Anglii i we Włoszech.

Liga Mistrzów. Prowadzi Bayern, Barcelona na drugim miejscu

Po dwóch kolejkach Ligi Mistrzów w grupie C prowadzi Bayern z sześcioma punktami. Drugie miejsce zajmuje Barcelona, która ma trzy punkty, czyli tyle samo co trzeci Inter Mediolan, który we wtorek w Pilznie pokonał Viktorię 2-0.

W następnej kolejce Inter podejmuje Barcelonę, a Bayern Viktorię.

