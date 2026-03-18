Gwiazdor Realu nagle wyznał o Polaku. Sceny w Lidze Mistrzów. Pamięta do dziś

Hiszpańskiemu gigantowi wczoraj tylko kataklizm mógł odebrać awans do czołowej ósemki Ligi Mistrzów. Pozamiatane w wielkim hicie z Manchesterem City było już po potyczce na Santiago Bernabeu. "Królewscy" utytułowanego przeciwnika rozbili aż 3:0. Pomimo tego, podopieczni Alvaro Arbeoli do końca zachowali koncentrację w rewanżowym starciu. Efekt? Pewne zwycięstwo 2:1. Ani przez chwilę drugi zespół La Liga nie czuł się zagrożony sensacyjnym odpadnięciem.

Ogromna w tym zasługa między innymi zasługa Aureliena Tchouameniego. Pomocnik po raz kolejny w obecnie trwającym sezonie pokazał się z dobrej strony. Szkoleniowiec znów postanowił więc, by dać mu aż dziewięćdziesiąt minut. Gwiazdor wyróżnienie otrzymał także od polskich dziennikarzy. Na specjalny pomeczowy wywiad zaprosił go Canal+ Sport. Podczas ponad dwuminutowej rozmowy nie brakowało ciekawych wątków. Nagle dziennikarz przekazał pozdrowienia od… Igora Lewczuka.

Tchouameni pamięta Lewczuka. Kilka szczerych zdań o Polaku

Obaj panowie współpracowali ze sobą w FC Girondins Bordeaux. O dziwo 26-latek dalej pamiętał o osobie naszego rodaka. "Graliśmy razem. To bardzo dobry człowiek. Miał dobrą etykę pracy. Byłem bardzo młody jak z nim grałem, ale wspominam go naprawdę dobrze. Życzę mu wszystkiego najlepszego" - przyznał pozytywnie zaskoczony Francuz. Nie brakowało też tematów aktualnych. "Ciągle ciężko pracuję i wierzę w siebie. Nigdy nie wątpiłem w to jak mogę grać" - dodał.

Kolejny raz swoją klasę przed europejską publicznością będzie mógł udowodnić za kilka tygodni. "Królewscy" o półfinał zagrają prawdopodobnie z Bayernem Monachium. Niemcy po pierwszym meczu prowadzą z Atalantą 6:1. Dodatkowo podopiecznych Vincenta Kompanego czeka starcie na domowym obiekcie. Kibice już powoli mogą szykować się na wielkie emocje.

Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni i Kylian Mbappe JAVIER SORIANO / AFP AFP

Alvaro Arbeloa, Aurelien Tchouameni i Vinicius Junior PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Aurelien Tchouameni (pierwszy z lewej) AFP

