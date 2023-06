Na ten dzień czekali fani piłki nożnej na całym globie. Manchester City kontra Inter Mediolan . Kto zwycięży w dzisiejszym starciu? Będzie to pierwsze starcie tych drużyn w europejskich pucharach.

Na zawodnikach Pepa Guardioli ciąży ogromna presja. Ostatni raz "The Citizens" wygrali międzynarodowe trofeum w 1970 roku, był to Puchar Zdobywców Pucharów. Większym dorobkiem na arenie miedzy narodowej może pochwalić się Inter Mediolan. "Nerazzurri" triumfowali w Lidze Mistrzów aż trzykrotnie. Mimo, że ekipa Seria A jest bardziej utytułowana, to według dziennikarzy większe szanse na zwycięstwo ma Manchester.