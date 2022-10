Gwiazdor Bayernu po raz trzeci zaraził się koronawirusem. Co z występem w Klassikerze?

Po raz pierwszy Niemiec otrzymał dodatni wynik testu w lutym 2021 roku. Wówczas wraz z zespołem przebywał w Katarze na Klubowych Mistrzostwach Świata. Po wykryciu u niego zakażenia zapadła decyzja, że piłkarz wróci do Bawarii osobnym samolotem, aby zminimalizować ryzyko zakażenia innych zawodników. Rok później Mueller zachorował po raz drugi, a teraz - posługując się językiem piłkarskim - ustrzelił covidowego hat-tricka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Do jednej bramki odc.68. ,,Milik najlepszym transferem Juventusu" WIDEO POLSAT GO

Jeszcze w piątek 33-latek wystąpił w spotkaniu z Bayerem Leverkusen i przyczynił się do zwycięstwa 4:0, strzelając gola w 84. minucie. W sobotę poddał się natomiast testowi na obecność koronawirusa, który dał wynik pozytywny. Tak samo było w przypadku Joshui Kimmicha, który również zagrał w piątek na Alianz Arenie.



Reklama

Bayern Monachium: Dwaj piłkarze zakażeni. Co z Klassikerem?

Obaj gracze trafili już na izolację domową, na szczęście czują się dobrze. Chorobę przechodzą bezobjawowo, o czym w nagraniu umieszczonym na Instagramie informował sam Mueller. - Covid po raz trzeci. Muszę powiedzieć, że tym razem nie miałem go na radarze. Na razie czuję się bardzo dobrze, mam nadzieję, że tak pozostanie do końca. Jestem w dobrym nastroju i liczę na szybki powrót na boisko - mówił zawodnik. Jak dodał, korzystał z wolnego czasu, oglądając w telewizji spotkania Bundesligi.

Instagram Wideo Rozwiń

Pewne jest, że ani Mueller, ani Kimmich nie wystąpią we wtorkowym meczu przeciwko Viktorii Pilzno. Mistrzowie Niemiec nie powinni mieć jednak większych problemów z kopciuszkiem Ligi Mistrzów, zwłaszcza że spotkanie odbędzie się w Monachium. Zdecydowanie większym zmartwieniem będzie sobotnie starcie z Borussią Dortmund. Po ośmiu rozegranych kolejkach "Die Roten" mają na koncie tyle samo punktów, co BVB - po 15. I jedni, i drudzy muszą gonić liderujący Union Berlin (17 punktów) i będący tuż za nim Freiburg (również 17 punktów).



Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej trener Julian Nagelsmann poinformował, że decyzja o występie Muellera i Kimmicha w Klassikerze zapadnie w piątek po kolejnej serii testów. Jeśli dadzą one wynik negatywny, obaj piłkarze będą brani pod uwagę przy wyborze składu na sobotni hit Bundesligi. Jeśli natomiast test okaże się pozytywny lub zawodnicy poczują się gorzej, zespół będzie musiał radzić sobie bez nich.

W ostatnim czasie z koronawirusem walczyli także Manuel Neuer i Leon Goretzka. Obaj otrzymali pozytywne wyniki testu podczas obecności na zgrupowaniu reprezentacji Niemiec. Ominęły ich przez to spotkania z Węgrami (0:1) i Anglią (3:3). Zdążyli natomiast wyzdrowieć na piątkowe starcie z Bayerem Leverkusen, w którym obaj wystąpili.



Liga Mistrzów: Bayern Monachium - Viktoria Pilzno. Gdzie oglądać mecz?

Spotkanie Bayern Monachium - Viktoria Pilzno rozpocznie się we wtorek 4 października o godzinie 21:00. Transmisję przeprowadzi stacja Polsat Sport Premium 2. Relacja na żywo w Interii.



Jakub Żelepień, Interia