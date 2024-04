Gwiazda wyzywa Lewandowskiego na pojedynek? Czeka nas wielkie starcie

Teraz może być na to ostatnia szansa. 25-latek już przekazał PSG, że nie zostanie w klubie po zakończeniu sezonu, kiedy wygaśnie jego kontrakt. Media podają, że zawodnik trafi do Realu Madryt , który od kilku lat jest nim bardzo zainteresowany.

"To czas sezonu, który należy do największych graczy. Jestem gotowy jak zawsze, nie zamierzam się kryć" - przyznał Mbappe, który zdobył 39 bramek we wszystkich rozgrywkach, w programie Telefoot. Tym samym, może niedosłownie, ale wyzwał "na pojedynek" Lewandowskiego, który jest najlepszym strzelcem Barcelony (20).