Gwiazda Realu szokuje przed meczem. Co za słowa. "Zmiażdżę go"

Już we wtorek rozpocznie się to, co fani klubowej piłki nożnej uwielbiają najbardziej - półfinały Ligi Mistrzów. Nie ulega wątpliwości, że w swoich parach faworytami są Real Madryt oraz Paris Saint-Germain. Ewentualny finał pomiędzy tymi dwiema ekipami byłby przepełniony podtekstami, zwłaszcza biorąc pod uwagę nadchodzący transfer Kyliana Mbappe. Gwiazda "Królewskich" przyznała jednak, że nie obawia się rywalizacji z kapitanem reprezentacji Francji.