Gwiazda poskarżyła się na kibiców. Zarzucono jej ignorancję

Cabello przed sobotnim meczem zaprezentowała swoje największe przeboje jak "Senorita" czy "Hawana" podczas widowiska, w którym towarzyszyło jej muzycy i tancerze. Nie zabrakło też efektów wizualnych.

Następnie jednak poskarżyła się w mediach społecznościowych na kibiców obu drużyn, którzy zamiast podziwiać jej występ, to śpiewali w tym czasie hymny swoich klubów. Utrudniło to prezentację Amerykanki urodzonej w Hawanie. Miała o nich nawet napisać na portalu społecznościowym per "niegrzeczni". Wpisy jednak już usunięto.

Camilla Cabello skrytykowana przez użytkowników portalu społecznościowego

Użytkownicy tego portalu społecznościowego skrytykowali wokalistkę, zarzucając jej m.in ignorancję w stosunku do piłkarskich fanów.

Początek sobotniego finału, w którym Liverpool zmierzył się z Realem Madryt, został opóźniony o 36 minut, ponieważ kibice "The Reds" mieli problem, żeby na czas dostać się na Stade de France. Z tego powodu, występ Cabello, także został przesunięty.

"Królewscy" pokonali Liverpool 1-0, zdobywając już 14. Puchar Europy .