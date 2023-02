Gwiazda Paris Saint-Germain zdradza: Na początku wszystko poszło źle

"Odejście z Realu było oczywiście dużą zmianą. Moim celem zawsze jest wygrywanie. Z Realem wielem wygrałem, ale pomyślałem, że to dobry moment, aby zmienić scenerię , żeby spróbować pomóc takiemu zespołowi jak PSG . Na początku wszystko było trudne. Trzeba znaleźć odpowiednie lokum, zadomowić się, szczególnie, jak się ma czworo dzieci. Ten proces był ciężki, ale wszystko się ułożyło" - przyznał Ramos.

Liga Mistrzów. Sergio Ramos mówi o trudnym okresie

"Na początku, po zrobieniu tego skoku, wszystko poszło nie tak. Doznałem kontuzji, ciężko było mi się zregenerować i zaadaptować do nowego systemu, do nowej drużyny i nowego trenera. Zaczynasz wtedy wątpić, czy dobrze zrobiłeś. Moja kariera została jednak zdefiniowana przez konsekwencję, wytrwałość i ciężką pracę. Walcz dalej, a to nada sprawom większe znaczenie w przyszłości" - stwierdził Hiszpan.