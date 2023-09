Guardiola wskazał kandydata do finału, zaskoczył wszystkich. Uznana marka

We wtorek 19 września na europejskie boiska powróci piłkarska Liga Mistrzów. Kibice w końcu będą mogli zaspokoić głód piłkarskich emocji, racząc się prawdziwymi futbolem w najlepszym wydaniu. W minionym roku po końcowym triumf sięgnęła drużyna Manchesteru City prowadzona przez wybitnego Pepa Guardiolę. Hiszpański trener tuż przed startem nowej edycji podzielił się swoimi przemyśleniami, które mogły zaskoczyć dziennikarzy i ekspertów. Wskazał zespół, który jego zdaniem będzie miał realną szansę, by dotrzeć do tegorocznego finału. Jego wybór jest naprawdę interesujący.