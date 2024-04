Wtorkowy wieczór z Ligą Mistrzów w Madrycie przyniósł wiele emocji i kilka zwrotów akcji. Manchester City prowadził 1:0, by pozwolić sobie strzelić dwa gole, następnie ponownie wyjść na prowadzenie dzięki wspaniałym trafieniom Phila Fodena i Josko Gvardiola, ale stracić je po świetnym uderzeniu z pierwszej piłki w wykonaniu Federico Valverde. Bramka urugwajskiego pomocnika "Królewskich" była szóstą i zarazem ostatnią w tym meczu. Na Estadio Santiago Bernabeu padł remis 3:3. Kwestia awansu rozstrzygnie się w środę 17 kwietnia na City of Manchester Stadium (nazwa komercyjna: Etihad Stadium).

W ostatnich latach "Los Blancos" przeprowadzali remont swojego stadionu, jest już niemal zakończony. Trzeba przyznać, że zwłaszcza wewnątrz wygląda on wspaniale, a atmosfera piłkarskiego święta mogła udzielić się wszystkim zgromadzonym. UEFA zgodziła się, by dach obiektu został przed spotkaniem zamknięty (w rozgrywkach europejskich federacja musi przysłać zgodę, w krajowych klub sam o tym decyduje), co jeszcze polepszyło akustykę.

Zły stan murawy na Bernabeu. Guardiola: "Zawodnicy mi powiedzieli"

Pep Guardiola nie był do końca zadowolony z takiego rozwiązania, ale też nie szukał w tym wymówki. - Szczerze mówiąc, lubię widzieć niebo (podczas meczu - red.) - powiedział. Na konferencji prasowej zwrócił uwagę na zły stan murawy. Utrzymuje się on od co najmniej kilku miesięcy. Kurz po wciąż trwających ostatnich pracach budowlanych z pewnością nie pomaga trawie, która zjeżdża do specjalnej szklarni zlokalizowanej pod ziemią, pod trybunami. To nowoczesny pomysł, ale wydaje się, że wciąż greenkeeperzy muszą zrozumieć, w jaki sposób obchodzić się z trawą pielęgnowaną w ten sposób.