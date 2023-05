Guardiola pokłócił się z piłkarzem w trakcie meczu. Gwiazdor wybuchł. "Zamknij się!" 

Nie ma mowy o konflikcie Guardioli z De Bruyne

Po tej kłótni Pep Guardiola opuścił głowę i wrócił na swoje miejsce na ławce rezerwowych Manchesteru City. Konflikt pomiędzy trenerem a piłkarzem na szczęście nie potrwał długo. Pod koniec meczu Katalończyk zdecydował się na zdjęcie De Bruyne z boiska i zastąpienie go Philem Fodenem. Obaj wiedzieli, że wywalczyli upragniony awans i padli sobie w ramiona, dając do zrozumienia, że ani jeden, ani drugi nie ma pretensji za to, co zaszło w drugiej połowie spotkania.