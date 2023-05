Guardiola pobił wielki rekord. Zdetronizował legendarnego trenera

Już wtedy można było podejrzewać, że mamy do czynienia ze wschodzącą legendą. Rzeczywistość, jak się okazało, nie była inna. Pep Guardiola czternaście lat później jest postrzegany jako jeden z najlepszych lub nawet najlepszy szkoleniowiec piłkarski na świecie. Miewał w tym czasie zarówno wzloty, jak i upadki, ale wiele wskazuje na to, że obecny sezon zakończy się wygraniem przez jego zespół Ligi Mistrzów i zdobyciem mistrzowskiego tytułu. "The Citizens" zmierzą się również z Manchesterem United w finale Pucharu Anglii. To oznacza, że Manchester City wciąż ma szansę na zdobycie potrójnej korony.