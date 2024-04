Guardiola jest na to wściekły. Odpowiedział mu Ancelotti. "Tak, mamy przewagę"

Dwumecz pomiędzy Realem Madryt a Manchesterem City przez kibiców jest traktowany jako przedwczesny finał Ligi Mistrzów . Obie drużyny z pewnością nie są zadowolone z faktu, że trafiły na siebie już teraz. W poprzednim sezonie rywalizowały w półfinale i wówczas lepszy okazał się zespół z Anglii. Przed dwoma laty również doszło do takiej rywalizacji na tym samym etapie - wtedy zwyciężyli "Los Blancos".

Guardiola wściekły przed wielkim hitem, oto powód

Po meczu z Arsenalem , który zakończył się bezbramkowym remisem , Pep Guardiola dał upust swoim nerwom związanym z terminarzem swojego zespoły w nadchodzących dziewięciu dniach. Katalończyk, dla którego obecny sezon nie układa się jak na razie w sposób wymarzony, skarżył się na to, ile meczów w porównaniu do Realu Madryt muszą rozegrać jego podopieczni.

Na skargi swojego kolegi po fachu odpowiedział Carlo Ancelotti. Trener Realu Madryt przyznaje, że cieszy się z takiego obrotu spraw, jednak nie wpłynie to na to, co wydarzy się na boisku podczas meczu Realu Madryt z Manchesterem City.