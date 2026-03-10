W poniedziałek trener Hansi Flick miał dwa kluczowe punkty programu dnia - oba już po wylądowaniu w Newcastle upon Tyne. Najpierw wziął on udział w konferencji prasowej przed wtorkowym meczem Barcelony ze "Srokami" w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów, a następnie poprowadził trening na murawie St. James' Park. Pomiędzy spotkaniem z mediami a wyjściem na boisko doszło do incydentu.

Przed stadionem na trenera i piłkarzy czekali kibice obu zespołów, odgrodzeni specjalnymi barierkami. Niemiecki szkoleniowiec szybko zobaczył, że stojący w pierwszej linii młody fan jest do niej przygnieciony przez napierający z tyłu tłum. Ruszył do pomocy wraz z dwoma innymi pracownikami klubu.

Kibic przygnieciony do barierki, tak zareagował Flick. O tym mówi Hiszpania

Chłopiec został zabrany ze zgromadzonej grupy ludzi, Flick miał okazję kilka sekund z nim rozmawiać. Wsparł go, pogłaskał po karku. Następnie młodzieńca swoją opieką otoczyli stewardzi.

W ciągu 15 godzin filmik na TikToku przedstawiający całe zdarzenie zebrał ponad 140 tysięcy wyświetleń, 9 tys. polubień i prawie 100 komentarzy. Społeczność tej platformy społecznościowej oraz tej z X nie szczędzi trenerowi pochwał.

Udostępnijcie ten filmik z wczorajszego wieczoru! Wyrazy szacunku dla naszego trenera! Co za wspaniała osoba i jakże jesteśmy szczęśliwi, że ją mamy

Pierwszy gwizdek w meczu Newcastle z "Dumą Katalonii" o 21:00. Zapraszamy na relację tekstową na żywo.

