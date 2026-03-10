Groźna scena przed meczem Barcelony, kibic w niebezpieczeństwie. Flick ruszył na pomoc
Trener Barcelony Hansi Flick wykazał się szybką reakcją i empatią, gdy tuż przed treningiem dostrzegł kibica w niebezpieczeństwie i natychmiast pomógł chłopcu. Internet obiegło nagranie ukazujące tę sytuację, a użytkownicy TikToka i X wyrazili duże uznanie dla szkoleniowca.
W poniedziałek trener Hansi Flick miał dwa kluczowe punkty programu dnia - oba już po wylądowaniu w Newcastle upon Tyne. Najpierw wziął on udział w konferencji prasowej przed wtorkowym meczem Barcelony ze "Srokami" w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów, a następnie poprowadził trening na murawie St. James' Park. Pomiędzy spotkaniem z mediami a wyjściem na boisko doszło do incydentu.
Przed stadionem na trenera i piłkarzy czekali kibice obu zespołów, odgrodzeni specjalnymi barierkami. Niemiecki szkoleniowiec szybko zobaczył, że stojący w pierwszej linii młody fan jest do niej przygnieciony przez napierający z tyłu tłum. Ruszył do pomocy wraz z dwoma innymi pracownikami klubu.
Kibic przygnieciony do barierki, tak zareagował Flick. O tym mówi Hiszpania
Chłopiec został zabrany ze zgromadzonej grupy ludzi, Flick miał okazję kilka sekund z nim rozmawiać. Wsparł go, pogłaskał po karku. Następnie młodzieńca swoją opieką otoczyli stewardzi.
W ciągu 15 godzin filmik na TikToku przedstawiający całe zdarzenie zebrał ponad 140 tysięcy wyświetleń, 9 tys. polubień i prawie 100 komentarzy. Społeczność tej platformy społecznościowej oraz tej z X nie szczędzi trenerowi pochwał.
Udostępnijcie ten filmik z wczorajszego wieczoru! Wyrazy szacunku dla naszego trenera! Co za wspaniała osoba i jakże jesteśmy szczęśliwi, że ją mamy
Pierwszy gwizdek w meczu Newcastle z "Dumą Katalonii" o 21:00. Zapraszamy na relację tekstową na żywo.