Groźna scena przed meczem Barcelony, kibic w niebezpieczeństwie. Flick ruszył na pomoc

Tomasz Chabiniak

Trener Barcelony Hansi Flick wykazał się szybką reakcją i empatią, gdy tuż przed treningiem dostrzegł kibica w niebezpieczeństwie i natychmiast pomógł chłopcu. Internet obiegło nagranie ukazujące tę sytuację, a użytkownicy TikToka i X wyrazili duże uznanie dla szkoleniowca.

Hansi Flick w ciemnej kurtce na pierwszym planie; w okrągłym wstawieniu grupa mężczyzn przy dokumentach.
Hansi FlickJoan VallsGetty Images

W poniedziałek trener Hansi Flick miał dwa kluczowe punkty programu dnia - oba już po wylądowaniu w Newcastle upon Tyne. Najpierw wziął on udział w konferencji prasowej przed wtorkowym meczem Barcelony ze "Srokami" w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów, a następnie poprowadził trening na murawie St. James' Park. Pomiędzy spotkaniem z mediami a wyjściem na boisko doszło do incydentu.

Przed stadionem na trenera i piłkarzy czekali kibice obu zespołów, odgrodzeni specjalnymi barierkami. Niemiecki szkoleniowiec szybko zobaczył, że stojący w pierwszej linii młody fan jest do niej przygnieciony przez napierający z tyłu tłum. Ruszył do pomocy wraz z dwoma innymi pracownikami klubu.

Zapadła decyzja ws. Marciniaka. UEFA potwierdza, to pierwszy raz w sezonie

Kibic przygnieciony do barierki, tak zareagował Flick. O tym mówi Hiszpania

Chłopiec został zabrany ze zgromadzonej grupy ludzi, Flick miał okazję kilka sekund z nim rozmawiać. Wsparł go, pogłaskał po karku. Następnie młodzieńca swoją opieką otoczyli stewardzi.

W ciągu 15 godzin filmik na TikToku przedstawiający całe zdarzenie zebrał ponad 140 tysięcy wyświetleń, 9 tys. polubień i prawie 100 komentarzy. Społeczność tej platformy społecznościowej oraz tej z X nie szczędzi trenerowi pochwał.

Udostępnijcie ten filmik z wczorajszego wieczoru! Wyrazy szacunku dla naszego trenera! Co za wspaniała osoba i jakże jesteśmy szczęśliwi, że ją mamy
skomentował na X użytkownik Cule 92 (@javitarre)

Pierwszy gwizdek w meczu Newcastle z "Dumą Katalonii" o 21:00. Zapraszamy na relację tekstową na żywo.

Tomasz Chabiniak
Hansi Flick
Hansi FlickMIGUEL RIOPAAFP
Mężczyzna o krótkich włosach i zarostem ubrany w granatową bluzę sportową z herbem klubu piłkarskiego oraz żółtym elementem, stoi na tle jasnych paneli sufitowych i patrzy poważnie w bok.
Hansi FlickJOSEP LAGOEast News
Hansi Flick
Hansi FlickMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
