Granerud zakpił w Polaków. Prześmiewczy komentarz skoczka po meczu Jagiellonii w Norwegii

Kibice "Dumy Podlasia" mogą być dumni ze swoich piłkarzy za występy w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Jagiellonia rozpoczęła je od drugiej rundy, w której doskonale wywiązała się z roli faworyta i bez większych problemów pokonała FK Poniewież. W trzeciej zaś na jej drodze stanął norweski zespół Bodo/Glimt. Faworyzowani Skandynawowie już w Białymstoku pokazali kto w tej parze jest kandydatem do awansu. Rewanż wyszedł im jeszcze lepiej, ponieważ po małym falstarcie rozprawili się z Polakami 4:1. Dlaczego falstart? "Żółto-czerwoni" wysforowali się na prowadzenie w czwartej minucie po bramce samobójczej Patricka Berga. Później nie mieli jednak powodów do radości.

