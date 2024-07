Grają w Polsce o Ligę Mistrzów. Ukraiński trener mówi o zabitych dzieciach

To było w sezonie 2023/24, w kolejnych rozgrywkach dwa najważniejsze kluby Ukrainy przeniosły się na czas rozgrywek europejskich, odpowiednio: do Niemiec (Szachtar grał w Hamburgu) i Rumunii (Dynamo występowało w Bukareszcie).

Rozpoczął się sezon 2024/25 i Dynamo Kijów wraca do Polski. Już dziś w Lublinie, 16-krotny mistrz Ukrainy, a wcześniej 13-krotny mistrz ZSRR podejmie o godz. 20 Partizana Belgrad w II rundzie kwalifikacji do Champions League.

Na początku lipca belgradzki klub udał się do stolicy Moskwy, by rozegrać serię meczów z rosyjskimi drużynami z Moskwy - CSKA, Dynamem i Łokomotiwem. Serbsko-rosyjska przyjaźń trwa od dawna, jednak znamienne, że w lutym 2022 r. po rozpoczęciu wojny UEFA wykluczyła wszystkie rosyjskie drużyny z rozgrywek pod swymi auspicjami. Latanie do Moskwy i gra meczów towarzyskich z klubami reprezentującymi agresora, jak gdyby nigdy nic, to jawne lekceważenie zasad europejskiej rodziny piłkarskiej.