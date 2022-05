"Gra Nawrota" o finałach Ligi Mistrzów. Potkniesz się na 5. pytaniu? [QUIZ]

Finał Ligi Mistrzów 2022 to okazja do sprwadzenia swojej wiedzy na temat tych elitarnych rozgrywek oraz uczestników finału Liverpool - Real. Quiz sprawdzi, co wiecie o wcześniejszych finałach Ligi Mistrzów, hymnie rozgrywek, czy największych gwiazdach w historii Ligi Mistrzów.

Zapraszamy (nie tylko fanów Ligi Mistrzów, Realu Madryt i Liverpoolu!) do autorskiego quizu Radosława Nawrota. 20 pytań, 20 wcieleń prowadzącego quiz. Sprawdź, czy jesteś w mistrzowskiej formie!



Finał Ligi Mistrzów 2022: Liverpool - Real, transmisja

Finał Ligi Mistrzów 2022 Liverpool - Real o godz. 21, transmisja tv w Polsacie Sport Premium. Z kolei transmisja internetowa (stream online) meczu Realu z Liverpoolem na Polsat Box Go.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Droga Realu Madryt do finału Ligi Mistrzów. Zobacz gole. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport