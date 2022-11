Gorzkie słowa Wojciecha Szczęsnego. "To boli, nie mieliśmy charakteru"

Kibice Juventusu nie mają w ostatnich miesiącach specjalnych powodów do zadowolenia - ich ulubieńcy bowiem radzą sobie zdecydowanie poniżej oczekiwań w Serie A, zajmując obecnie zaledwie siódmą pozycję w tabeli , a ich poczynania w Lidze Mistrzów wyglądają jeszcze gorzej.

Po sześciu meczach w grupie H "Bianconeri" zajęli ostatecznie trzecie miejsce, mając dokładnie trzy punkty - tyle samo, co czwarte Maccabi Hajfa. To co prawda oznacza, że piłkarze Massimiliano Allegriego pozostaną w międzynarodowych pucharach, w Lidze Europy, ale... nie taki był cel. Świetnie zdaje sobie z tego sprawę bramkarz "Juve", Wojciech Szczęsny, który postanowił zabrać głos po ostatnim meczu swojego klubu w LM, z Paris Saint-Germain.