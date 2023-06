Manchester City zagra w finale Ligi Mistrzów (sobota, godz. 21, transmisja Polsat Sport) z Interem Mediolan i stanie przed szansą, by w tym sezonie wywalczyć potrójną koronę. Kevin de Bruyne, gwiazda angielskiego zespołu, przyznaje, że nawet jeśli uda się sięgnąć po to trofeum, to wciąż będą ludzie nie do końca usatysfakcjonowani.