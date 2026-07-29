Górnik Zabrze - Fenerbahce w el. Ligi Mistrzów. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Górnik Zabrze - Fenerbahce w ramach II rundy eliminacji Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj 29 lipca o godzinie 20:00 na stadionie w im. Ernesta Pohla w Zabrzu. Transmisję na żywo tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Super Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Górnik Zabrze - Fenerbahce. Górnik przed zadaniem odrobienia straty

Górnik Zabrze w pierwszym meczu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów przegrał w Stambule z Fenerbahce 0:1. Przewaga gospodarzy była bardzo wyraźna, ale Zabrzanie dzielnie się bronili i zdołali zminimalizować rozmiary porażki, co nie przekreśla zupełnie ich szans przed rewanżem.

W miniony weekend piłkarze Michala Gasparika zagrali za to w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Górnik podjął u siebie beniaminka rozgrywek, czyli Śląsk Wrocław i zwyciężył 2:1, co z pewnością było mu bardzo potrzebne przed drugim meczem z Fenerbahce.

"Górnicy" mogą swoich szans upatrywać w tym, że tureckie ekipy dość często znacznie lepiej prezentują się przed własną publicznością, niż na wyjazdach, gdzie zwłaszcza widoczny jest spadek poziomu organizacji gry. Jednak zawodnicy Fenerbahce będą znacznie bardziej wypoczęci, bo w miniony weekend nie rozegrali żadnego spotkania, bowiem turecka Super Lig rusza dopiero w połowie sierpnia. Mimo wszystko trudno stwierdzić, czy może to dla nich być aż tak wielki atut na tym etapie sezonu, dlatego nie należy Górnika spisywać na straty.

Górnik Zabrze - Fenerbahce. El. Ligi Mistrzów. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Górnik Zabrze - Fenerbahce w ramach II rundy eliminacji Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj 29 lipca o godzinie 20:00 na stadionie w im. Ernesta Pohla w Zabrzu. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Super Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

Maksym Chłań i Taofeek Ismaheel w barwach Górnika Zabrze Pawe³ Jaskó³ka PAP

Piłkarze Fenerbahce podczas przygotowań do sezonu 2026/2027 AGIT ERDI ULUKAYA AFP





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