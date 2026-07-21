Andrzej Klemba: Urodziłeś się w Zabrzu i jak spojrzeć w twój życiorys, to byłeś chyba skazany na Górnika?

Daniel Liszka. Tak, tak. Od dziecka jeździłem na mecze z tatą i wujkiem, także tam miłość była zaszczepiona od małego chłopca. Wujek grał w piłkę w Górniku, skończył w wieku juniorskim, ale rodzina jest bardzo piłkarska. Wszyscy się interesują tym sportem, wszyscy gdzieś grali, ale wujek był w szkółce Górnika.

Ty też przeszedłem właściwie wszystkie szczeble w akademii?

- Do Górnika trafiłem w gimnazjum. Wtedy w szkołach otwierały się klasy sportowe i po podstawówce od razu trafiłem do Górnika. Ostatnio rozmawialiśmy z kumplami, kto z klasy, którą utworzyliśmy w gimnazjum, zadebiutował w pierwszej drużynie i wyszło, że tylko ja. Później dołączali do kolejni chłopcy i z mojego rocznika siedmiu zagrało na poziomie centralnym. To dużo w porównaniu do innych roczników. Chodziłem do klasy z Danielem Sciślakiem, Wojtkiem Hajdą, Krzyśkiem Kubicą, Kacprem Michalskim, Bartkiem Bartczukiem i Kubą Szymański. Pięciu z tej siódemki wciąż gra na poziomie centralnym.

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Ale zdaje się, że tylko ty z nich zagrałeś w europejskich pucharach. Jakie masz wspomnienia?

- To był bardzo fajny czas, bo Górnik przecież awansował do pucharów w pierwszym sezonie po powrocie do Ekstraklasy. A więc w rok z pierwszej ligi do eliminacji Ligi Europy. To było wielkie przeżycie dla klubu, zawodników i dla kibiców. Tylko, że Górnik nie był wtedy gotowy na takie wyzwania, patrząc jak dzisiaj funkcjonuje, a jak funkcjonował wtedy. To był jednak wtedy wielki sukces zespołu, w którym występowali właściwie tylko zawodnicy z Polski, z regionu, wspierani przez Hiszpanów, którzy ciągnęli nas do przodu. Przygoda była naprawdę super i szkoda, że taka krótka. Jakbyśmy przeszli Trenczyn, to byśmy zagrali z Feyenoordem, z podobną marką, jak dzisiaj chłopaki z Fenerbahce. W pierwszym meczu jeszcze było na styku, nie uznali nam bramki, ale w drugim meczu Słowacy już się przejechali po nas.

Większe napięcie towarzyszyło ci przed debiutem w Ekstraklasie czy pucharach?

- Jednak w lidze, bo przyszedłem z trzecioligowych rezerw i przetarcia na większym stadionie i z lepszymi zawodnikami nie miałem. Za to w europejskich pucharach to było wielkie przeżycie. Po to się trenowało, wygrywało mecze w Ekstraklasie, żeby właśnie pokazać się na międzynarodowej arenie. Myślę, że wtedy żaden z nas nie odczuwał stresu, a bardziej ekscytację, że możemy się zmierzyć z zagranicznymi drużynami. To była taka nagroda za codzienną pracę i dobre wyniki w poprzednim sezonie.

Co poszło zatem nie tak, że teraz kopiesz piłkę w czwartej lidze?

- Chyba moje moje wybory wypożyczeń do innych klubów nie były za dobre, bo nie grałem regularnie i później po powrocie było trudno o kolejną szansę w pierwszej drużynie Górnika. Doszły do tego kontuzje: zerwane więzadła czy rozwalony bark i później te oferty, które dostałem po wygaśnięciu kontraktu z Górnikiem nie były na tyle satysfakcjonujące finansowo i sportowo. Zdecydowałem się zostać na Śląsku i zgłosiła się do mnie Drama Zbrosławice. To ciekawy projekt, z bogatymi właścicielami, dobrym trenerem i zawodnikami. Będziemy walczyć o awans do trzeciej ligi. Jakbym miał mental taki, jak mam teraz wieku 18 lat, to zdecydowanie lepiej potoczyłaby się moja kariera.

W Górniku spotkałeś Lukasa Podolskiego. Teraz to jedna z najważniejszych osób w Górniku.

- Byłem zapraszany na treningi do pierwszej drużyny i była okazja poznać Poldiego. Bije od niego ogromna aura, nieporównywalna z żadnym innym zawodnikiem, który był w Górniku. Mistrz świata i człowiek bardzo oddany dla klubu, Wielka przyjemność była oglądać gościa, który osiągnął wszystko w piłce, a na każdym treningu szedł na sto procent. Nie było odpuszczania i dalej miał ten sam głód wygrywania, co kiedyś, gdy grał w mistrzostwach świata czy w Lidze Mistrzów.

Dla Górnika to dar z niebios, że taka osoba chce inwestować i jest zakochana w tym klubie. Z nim może wrócić na szczyt

Jakie sa teraz nastroje wśród kibiców Górnika po tym, jak teraz rządzi Podolski?

- Śledzę co się dzieje, jak to wygląda od środka i jak Górnik zmieniał się na przestrzeni ostatnich lat. Jeśli chodzi o kibiców, to nie ma poczucia stresu, że musimy wygrać z Fenerbahce i grać dalej o Ligę Mistrzów. To jest nagroda dla kibiców, że po latach jeżdżenia za klubem po całej Polsce niezależnie od wyników, teraz mogą wspierać drużynę w Stambule. Fani chcieliby, żeby przygoda z pucharami trwała co najmniej przez całą jesień. Czy to będzie Liga Mistrzów, Liga Europy, czy Liga Konferencji, to nie ma znaczenia. Faza ligowa będzie super przeżyciem, bo klub nauczyłby się funkcjonować w grze co trzy dni, zdobyłby mnóstwo doświadczenia i z sezonu na sezon dalej budowałby pozycję w polskiej lidze a później przyjdzie czas na europejskie puchary. Jest wielka radość, bo dawno czegoś takiego w Zabrzu nie było, żeby Górnik grał w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Ja to znam tylko opowieści pana Stanisława Oślizły, legendy klubu, który nam o tym opowiadał. Teraz nadchodzi czas, żeby tworzyć nowe legendy w Zabrzu.

Kilka osób, z którymi grałeś wtedy w Lidze Europy wciąż jest w klubie. Masz z nim kontakt?

- Jest Tomek Loska i Szymon Matuszek, który teraz jest w sztabie szkoleniowymi i Piotr Gierczak, wtedy trener rezerw, a więc też był blisko pierwszej drużyny. Za to reszta drużyny, sztabu, czy osób z marketing no jest dla mnie zupełnie nowa. Nie jesteśmy w kontakcie, ale myślę, że nie byłoby problemu.

Wracając do meczu - Górnik nie miał szczęścia w losowaniu, bo Fenerbahce jest zdecydowanym faworytem.

- To prawda i pewnie zagra w Lidze Mistrzów. Dla polskiej piłki teraz jest ważne, by zbierać punkty do rankingu. Gra w Lidze Konferencji wydaje się teraz jak najbardziej optymalna, bo drużyny są na poziomie polskich drużyn i słabsze. Możemy zaliczać się do czołowych zespołów w Lidze Konferencji od kiedy powstała. Jeśli chodzi o rywala Górnika, to chyba lepiej trafić na tak renomowaną drużynę niż odpaść z jakąś słabszą. W klubie przekonają się jak funkcjonuje Fenerbahce, ile Górnikowi brakuje do poziomu drużyny z Ligi Mistrzów. Raczej nie będzie też jakiejś wpadki jak wtedy z Trenczynem, [1:4]. Rywal musi, a Górnik może.





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