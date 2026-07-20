Górnik walczy z turecką potęgą w LM. Starcie wicemistrzów Polski na sportowych antenach Polsatu

Górnik Zabrze w Lidze Mistrzów nigdy nie grał. Zespół z Zabrza zaznał w przeszłości smaku rywalizacji w Pucharze Europy, który po reformie zmienił się w Ligę Mistrzów, ale w znanych nam dziś rozgrywkach nigdy nie zagościł. W tym sezonie ma taką szansę, w dużej mierze dzięki pracy innych polskich zespołów.

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Ranking PKO BP Ekstraklasy w UEFA w ostatnich latach na tyle się poprawił, że triumfator rozgrywek o Puchar Polski dostał możliwość rywalizacji o udział w Lidze Mistrzów. Sytuacja ekipy wicemistrzów Polski jest jednak trudna. Ekipa z Zabrza trafiła bowiem do naprawdę wymagającej części drabinki.

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Wystarczy napisać, że walkę o udział w najbardziej elitarnych rozgrywkach klubowych Górnik zacznie od dwumeczu z tureckim Fenerbahce. Do końca nie było jasne, czy w polskiej telewizji kibice będą mogli obejrzeć pierwszy mecz. Na dobę przed pierwszym gwizdkiem wszystko stało się jasne.

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Pozyskanie praw do transmisji spotkania Górnika z Fenerbahce ogłosiła bowiem telewizja Polsat. Tym samym polscy kibice dostają możliwość swobodnego obejrzenia rywalizacji w pierwszym spotkaniu drugiej rundy. Mecz odbędzie się w Turcji, gdzie bez wątpienia faworytem będzie Fenerbahce.

"Spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Fenerbahce a Górnikiem Zabrze odbędzie się we wtorek, 21 lipca. Początek meczu o godzinie 20:00. Transmisja w Super Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go" - czytamy na "PolsatSport.pl".

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