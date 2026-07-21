Górnik trafił na giganta. Przepaść. Dzieli ich ponad 300 milionów

Górnik Zabrze ma szansę wrócić do europejskich rozgrywek, ale nie będzie to misja łatwa do zrealizowania. Przewagą ekipy z Zabrza bez wątpienia jest fakt, że Górnik zaczyna rywalizację o Europę od eliminacji Ligi Mistrzów. Dzięki temu sytuacja jest ułatwiona, a taki start wynika z wysokiego miejsca w rankingu UEFA naszej ligi.

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Fakt jest jednak taki, że o występ w Lidze Mistrzów będzie niesamowicie trudno. Wystarczy powiedzieć, że pierwszym rywalem Górnika w rywalizacji o europejską elitę będzie tureckie Fenerbahce. Ekipa, którą jeszcze niedawno prowadził Jose Mourinho podobnie jak Górnik zajęła w swojej lidze drugie miejsce.

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Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w Stambule. Nie trzeba mówić, kto jest faworytem tej rywalizacji. Wskazania ekspertów są jednoznaczne. Wszystko, co nie będzie wygraną "Fener" należy uznać przynajmniej za niespodziankę. Wystarczy spojrzeć na wyceny kadr obu tych drużyn.

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Portal Transfermarkt.de jest w tym kontekście absolutnie bezlitosny. Cała kadra Górnika wyceniana jest na kwotę ledwie 24,95 miliona euro. Fenerbahce ma w tym kontekście przewagę ponad 300 milionów. Kadra wicemistrzów Turcji ma bowiem łączną wartość dokładnie 333,15 miliona euro.

W Górniku najdroższy jest Maksym Chłań, który według analitków wyceniany jest na kwotę czterech milionów euro. Z kolei w ekipie Turcji najwięcej wart jest były napastnik Manchesteru United - Mason Grenwood. Wychowanek "Czerwonych Diabłów" wyceniany jest na aż 55 milionów euro. Początek meczu o 20:00.

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