Tegoroczna kampania w ramach eliminacji do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów rozpoczęła się dla Górnika Zabrze w sposób słodko-gorzki. "Biało-Niebiesko-Czerwoni" przegrali bowiem swój pierwszy mecz z Fenerbahce. Turecki gigant wygrał jednak skromnym wynikiem 1:0. Co więcej wydarzyło się to w meczu, w którym to gracze Górnika pełnili rolę gości.

Dzięki temu gracze z kraju nad Wisłą wciąż zachowywali całkiem duże szanse na awans do dalszej fazy rozgrywek. Warunkiem było odrobienie jednobramkowej straty w meczu rewanżowym, a następnie pokonanie Fenerbahce na własnym stadionie.

Ten gol dał nadzieje Górnikowi. Wciąż pozostają w grze o LM

Spotkanie to nie rozpoczęło się jednak w sposób, jaki wymarzyliby sobie kibice zabrzańskiej ekipy. W 12. minucie arbiter podyktował bowiem rzut karny po przewinieniu Lukasa Sadilka. Do wykonania "jedenastki" podszedł bohater poprzedniego starcia - Talisca. Brazylijski pomocnik pewnym strzałem pokonał golkipera gospodarzy.

W tym momencie Stadion im. Ernesta Pohla zamilkł. Dwubramkowa strata, biorąc pod uwagę klasę rywala oraz przebieg poprzedniego meczu, wydawała się bowiem gwoździem do trumny. Wśród piłkarzy również zauważalny był swego rodzaju "brak tlenu". Ten został jednak skutecznie dostarczony tuż przed zakończeniem pierwszej połowy meczu.

Rozwiń

W doliczonym czasie pierwszej połowy Zabrzanie znaleźli się pod bramką rywali. W pierwszej chwili do strzału złożył się Yvan Ikia Dimi. Uderzenie napastnika Górnika zostało jednak zablokowane przez jednego z defensorów. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, w idealnym miejscu znajdował się jednak Michal Sacek. Defensor Zabrzan dopadł do bezpańskiej piłki i spokojnym strzałem pokonał golkipera Fenerbahce. Tym samym doprowadził on do upragnionego remisu tuż przed zejściem obu drużyn na przerwę. Rezultat ten oznaczał, że Górnik ponownie przegrywał w dwumeczu z tureckim gigantem raptem jednym golem.





Japonia - Chiny. Skrót meczu [WIDEO] Polsat Sport